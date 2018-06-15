Самое дешевое пиво в Праге, а самое дорогое – в Дубае

Оказалось, что дешевле всего пенный напиток стоит в пабах Праги. Здесь на 4,6 евро можно заказать 3,4 кружки пива. Таким образом в чешской столице бокал пива обходится по цене 1,35 евро, пишет портал Turizm.ru.

В тройку стран с дешевым пивом также вошли Йоханнесбург в ЮАР и Тайбэй на Тайване. В первом на 4,6 евро можно приобрести 2,4 пинты пива, а во втором – 2,2. Относительно дешевым пиво оказалось в пабах таких городов, как Краков (2 евро за кружку), Рио-де-Жанейро (2,6 евро), Бангкок (2,9 евро), Стамбул (3 евро), Берлин (3,3 евро), Мумбаи (3,5 евро) и Сеул (3,8 евро).