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  • Пассажир парома оказался за бортом: спасатели развернули масштабную поисковую операцию

Пассажир парома оказался за бортом: спасатели развернули масштабную поисковую операцию

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ФОТО: Alar Truu

Сегодня в 12.15 в Центр морской охраны поступило сообщение с парома Виртсу-Куйвасту Tõll об упавшем или прыгнувшем за борт человеке. Инцидент произошел вблизи причала, когда паром прибывал в Куйвасту.

О пропаже 24-летнего мужчины стало известно, когда его знакомый сошел с парома в Куйвасту и не обнаружил его рядом. При проверке записей камер видеонаблюдения выяснилось, что пассажир не сходил с парома и на записи камер порта запечатлено, что в 10.39 он прыгнул или упал в воду с палубы парома.

«К поискам приступили спасатели-добровольцы Муху и морской патруль Курессааре. Также район прочесывает вертолет Департамента полиции и погранохраны. К сожалению, пропавший до сих пор не найден. Сегодня вечером к поискам приступят водолазы», - сказал представитель Курессаареского отделения полиции Андрес Вассар. 

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