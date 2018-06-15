Стало известно, какие нарушения фиксируют фоторадары на перекрестке Кристийне

«Во время тестового периода были выявлены некоторые недочеты, для устранения которых потребуется время. По этой причине камеры пока не будут фиксировать проезд на запрещающий сигнал светофора», - сказал руководитель районной дорожной службы Департамента шоссейных дорог Эркки Вахеоя.

Департамент шоссейных дорог с 18 апреля в течение недели тестировал на перекрестке Кристийне дополнительную функцию камер слежения за скоростью, автоматически выявляющую игнорирующих сигналы светофора. Несмотря на то, что нарушители могут видеть красную вспышку, штраф им пока не грозит. Цель тестового периода была в том, чтобы проверить настройки автоматического контроля за игнорирующими запрещающий сигнал светофора. После этого должны были начаться работы по настройки устройств.