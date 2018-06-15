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  • Стало известно, какие нарушения фиксируют фоторадары на перекрестке Кристийне

Стало известно, какие нарушения фиксируют фоторадары на перекрестке Кристийне

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ФОТО: Andres Haabu

Камеры замера скорости, установленные на перекрестке у торгового центра Kristiine, пока не фиксируют проезд на запрещающий сигнал светофора, поскольку их настройка займет больше времени, чем ожидалось.

«Во время тестового периода были выявлены некоторые недочеты, для устранения которых потребуется время. По этой причине камеры пока не будут фиксировать проезд на запрещающий сигнал светофора», - сказал руководитель районной дорожной службы Департамента шоссейных дорог Эркки Вахеоя.

Департамент шоссейных дорог с 18 апреля в течение недели тестировал на перекрестке Кристийне дополнительную функцию камер слежения за скоростью, автоматически выявляющую игнорирующих сигналы светофора. Несмотря на то, что нарушители могут видеть красную вспышку, штраф им пока не грозит. Цель тестового периода была в том, чтобы проверить настройки автоматического контроля за игнорирующими запрещающий сигнал светофора. После этого должны были начаться работы по настройки устройств.

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