Соседские разборки: Португалия играет с Испанией

Испанцы перед началом турнира лишились главного тренера: вот уже два дня как Хулен Лопетеги сидит дома в Испании, а Фернандо Йерро, по конспектам Лопетеги готовит "Фурию Роху" к главному матчу отборочного раунда. Трудно за два дня суметь привить команде свой стиль игры, поэтому легенде "Реала" будет вдвойне трудно. С одной стороны матч с португальцами - серьезнейший экзамен, с другой, в случае успеха заслуги все равно будут принадлежать Лопетеги, ну и игрокам, конечно. Справится ли Йерро с таким психологическим грузом, не станет ли выдвигать свои амбиции на первый план? В остальном у испанцев все очень хорошо: сильный состав, сыгранные линии и на каждой позиции исключительно звезды. Хотя и эти звезды знают, как больно было в Рио уступить 1:5 голландцам, сложив с себя полномочия чемпионов мира.

У португальцев свои проблемы - пара основных центральных защитников Пепе и Бруно Алвеш, если их возраст сложить вместе, смогла бы претендовать на пенсию по старости - 71 год на двоих. Опыта обоим не занимать, но скорости уже не те, да и Бруно имеет довольно авантюрный характер, который нередко оборачивается роковыми потерями. Еще один защитник Жозе Фонте также не молод - ему 34 года.

Ставку португальцы сделают на Роналду (больше, собственно, не на кого), но и тут плохая новость - в обороне испанцев играют партнеры КриРо по "Реалу", которые знают как играть против единственной суперзвезды португальцев.