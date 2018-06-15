Паром врезался в причал порта Куйвасту
15. июнь 2018, 16:44
Принадлежащий TS Laevade паром Regula сегодня днем врезался в причал порта Куйвасту. До выяснения масштабов повреждений паром не будет осуществлять рейсы.
Паром Regula только сегодня вышел на линию Виртсу-Куйвасту. До инцидента в порту паром успел сделать лишь пару рейсов.
Пресс-секретарь Tallinna Sadam сказал Postimees, что предприятие сообщит, когда паром вновь сможет перевозить пассажиров.
Инцидент произошел около 15 часов. Один из пассажиров рассказал Postimees, что столкновение ощущалось на всем корабле: столы сдвинуло почти на полметра, побилась упавшая на пол посуда.