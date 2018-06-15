Паром врезался в причал порта Куйвасту

Паром Regula только сегодня вышел на линию Виртсу-Куйвасту. До инцидента в порту паром успел сделать лишь пару рейсов.

Пресс-секретарь Tallinna Sadam сказал Postimees, что предприятие сообщит, когда паром вновь сможет перевозить пассажиров.