пт, 15.06.2018
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Паром врезался в причал порта Куйвасту

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ФОТО: Mihkel Maripuu

Принадлежащий TS Laevade паром Regula сегодня днем врезался в причал порта Куйвасту. До выяснения масштабов повреждений паром не будет осуществлять рейсы.

Паром Regula только сегодня вышел на линию Виртсу-Куйвасту. До инцидента в порту паром успел сделать лишь пару рейсов.

Пресс-секретарь Tallinna Sadam сказал Postimees, что предприятие сообщит, когда паром вновь сможет перевозить пассажиров.

Инцидент произошел около 15 часов. Один из пассажиров рассказал Postimees, что столкновение ощущалось на всем корабле: столы сдвинуло почти на полметра, побилась упавшая на пол посуда.

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