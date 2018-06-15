В Германии приняли спорный закон о беженцах

Согласно принятому закону, с 1 августа в Германию смогут ежемесячно въезжать в рамках воссоединения семей не более одной тысячи человек. Решающее значение будут иметь гуманитарные факторы. Разрешение в первую очередь получат давно разлученные супруги, несовершеннолетние дети, тяжелобольные, инвалиды и родственники, жизнь или свобода которых находятся под угрозой.

Отбор кандидатов на воссоединение будет производить Федеральное административное ведомство (Bundesverwaltungsamt). В первые пять месяцев действия нового закона неизрасходованный за месяц контингент кандидатов на воссоединение семей может переноситься на следующий месяц.

Альтернативные законопроекты свободных демократов и левых не набрали большинства голосов. Свободные демократы предлагали за редкими исключениями отложить воссоединение семей беженцев с ограниченной степенью защиты еще на два года.