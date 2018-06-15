Как пожарить мясо на гриле?

Подготовьте гриль заранее!

Самый важный этап – это подготовка гриля. Это означает, что нужно найти гриль и почистить его. Очистите гриль от пыли, выбросьте оставшиеся в нем с прошлого раза угли и прочий мусор. Обязательно почистите также решетку гриля. Затем смажьте ее пищевым маслом. Отыщите все необходимые для жарки на гриле инструменты (щипцы, лопаточка) и тоже почистите их.

Уголь очень важен

В идеале уголь, необходимый для жарки на гриле, лучше заранее подготовить самостоятельно. Хороший уголь для гриля не дает пламени, тлеет целиком и имеет серый цвет. Зачастую жарить на гриле начинают, когда угли еще горят, но это может испортить блюдо. Не используйте жидкость для розжига углей, так как она придает мясу характерный привкус и запах. Лучше воспользуйтесь таблеткой сухого горючего или подожгите уголь с помощью щепок.

Маринад и маринование

Маринад придает мясу нежность и насыщенный вкус. С помощью маринада можно приготовить мясо с самыми различными вкусовыми качествами. Мы не рекомендуем использовать для маринования уксус, так как он сушит мясо и портит его вкус. Маринады бывают разными – сладкими, кислыми, острыми и т.д. Любой человек сможет найти маринад себе по вкусу. Если вам не хочется мариновать мясо самостоятельно, мы предлагаем широкий ассортимент уже замаринованного мяса, которое можно сразу запечь на гриле.

Запекание мяса на гриле