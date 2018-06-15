Трамп допустил скорую встречу с Путиным

"Мы можем", - так Трамп ответил на вопрос тележурналиста о возможной встрече с Путиным.

8 июня пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что В.Путин и Трамп в ходе последнего телефонного разговора обсуждали, что Вена может стать одним из городов их встречи. По его словам, этот вопрос упоминался и на переговорах российского лидера с канцлером Австрии Себастьяном Курцем.