Таави Аас: до сих пор никому не выражали недоверия просто потому, что появился лишний голос

«Эстонская политическая культура до сих пор не знала выражения кому-то недоверия просто потому, что вдруг появился дополнительный голос. Такое поведение более, чем странно», - сказал Аас по поводу сегодняшних высказываний заместителя председателя горсобрания Марта Луйка о том, что прибавка в один голос позволяет, будто бы, уже летом выйти с выражением недоверия. – Вежливость требует хотя бы кажущегося достоверным обоснования. Да еще при том, что только вчера городское собрание приняло бюджетную стратегию на предстоящие четыре года, за которую проголосовала и оппозиция», - передает слова мэра Раэпресс.