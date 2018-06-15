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Таави Аас: до сих пор никому не выражали недоверия просто потому, что появился лишний голос

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Мэр Таллинна Таави Аас.

ФОТО: Михкель Марипуу

«Непонятное воодушевление от случайно полученного голоса», - так прокомментировал мэр Таллинна Таави Аас инициацию выражения ему недоверия  фракцией «Отечества» только потому, что ей добавился в городском собрании один голос.

«Эстонская политическая культура до сих пор не знала выражения кому-то недоверия просто потому, что вдруг появился дополнительный голос. Такое поведение более, чем странно», - сказал Аас по поводу сегодняшних высказываний заместителя председателя горсобрания Марта Луйка о том, что прибавка в один голос  позволяет, будто бы, уже летом выйти с выражением недоверия. – Вежливость требует хотя бы кажущегося достоверным обоснования. Да еще при том, что только вчера городское собрание приняло бюджетную стратегию на предстоящие четыре года, за которую проголосовала и оппозиция», - передает слова мэра Раэпресс.

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