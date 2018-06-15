Кража картины Бэнкси попала на видео

Личность похитителя не установлена, полиция объявила его в розыск. Как злоумышленник попал в зал, не сообщается. На обнародованном правоохранителями видео из зала неизвестный в джинсах, втянув голову в плечи, подняв повыше ворот черной толстовки, надвинув на глаза камуфляжную кепку, скрестив руки, чтобы и их тоже не было видно, буквально на цыпочках пробирается в выставочный зал.

Судя по кадрам, он схватил ближайшую к двери работу, которой и оказались "Охотники за тележками", созданные в 2007. Эта картина оценивается в 26 тысяч долларов. А стоимость всех выставленных в Торонто 80 произведений Бэнкси составляет 27 миллионов долларов.

Интересно, что крупнейшая за последнее время выставка работ Бэнкси в Северной Америке не была согласована и одобрена самим художником. Не исключено, что кража является неким последствием этого.

Как рассказал Newsweek куратор выставки и арт-дилер Стив Лазаридис, который познакомился с Бэнкси еще в 1990-е годы в его родном Бристоле и на протяжении 12 лет был его агентом, он давно не говорил с Бэнкси. Но, по его словам, художник был не в восторге от экспозиции.

Отметим, на официальном сайте Бэнкси указано, что у него нет аккаунтов в Facebook и Twitter, а кроме того, есть еще одна приписка - его не представляют ни Стив Лазаридис, ни какие бы то ни было другие коммерческие галереи.

"Я полагаю, он был несколько раздражен тем, что не сам контролирует выставку, - заявил Лазаридис, комментируя открытие выставки в Торонто. - Но мне кажется, не стоит утверждать, что художники являются лучшими организаторами ретроспектив своих работ".