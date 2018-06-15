Полиция задержала в Тартумаа пьяного лихача без водительских прав

Это началось утром 15 июня, когда полиция измеряла скорость на 177 километре шоссе Йыхви-Тарту-Вална. Утром, в час пик, полиция зафиксировала приближающий Volvo, который ехал со скоростью более чем 150 км/ч. Машину остановили и при проверке выяснилось, что у находившегося за рулем мужчины нет водительских прав. Также стражи порядка обнаружили, что вдобавок к превышению скорости и отсутствию водительских прав мужчина пьян.

Нарушителя, 40-летнего мужчину, задержали в качестве подозреваемого и доставили в арестный дом ждать суда.

Мужчина, который был уже ранее задержан за вождение в нетрезвом виде и потому на три месяца был лишен водительских прав, признался полицейским, что прошлой ночью отмечал день рождения друга и пошел утром на осознанный риск, надеясь, что алкоголь за полночи выветрился из организма. Понадеявшийся на свою трезвость мужчина спешил в город на встречу, на которую он попадет теперь нескоро.