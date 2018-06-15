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Охотники в этом году застрелили около 500 диких кабанов

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Кабан. Иллюстративное фото.

ФОТО: Shane Stanbridge/Mercury Press/Caters News Agency/Scanpix

По состоянию на конец мая охотники застрелили в Эстонии 476 диких кабанов, а также нашли мертвыми захоронили 17 особей и убили трех особей с признаками африканской чумы свиней (АЧС).

Хотя охотникам в этом сезоне охоты попалось мало диких кабанов с признаками эпизоотии, она все же сохраняется в природе и по-прежнему следует тщательно следовать правилам биобезопасности», - сказал BNS в пятницу исполнительный директор общества охотников Тынис Кортс.

До сих пор активнее всего на дикого кабана охотились на Сааремаа и Хийумаа. На Сааремаа, где в прошлом году АЧС была широко распространена, застрелены 199 особей. На Хийумаа, в единственном месте, куда не пришла АЧС, застрелили 102 особи.

С целью ограничения распространения АЧС разрешено круглый год охотиться на дикого кабана из засады, вести охоту-преследование и устраивать облавы. Наблюдением за выполнением охотничьих квот и координацией задач для охотников занимается департамент окружающей среды в сотрудничестве с агентством окружающей среды, инспекцией окружающей среды и ветеринарно-пищевым департаментом.

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