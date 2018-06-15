Охотники в этом году застрелили около 500 диких кабанов

Хотя охотникам в этом сезоне охоты попалось мало диких кабанов с признаками эпизоотии, она все же сохраняется в природе и по-прежнему следует тщательно следовать правилам биобезопасности», - сказал BNS в пятницу исполнительный директор общества охотников Тынис Кортс.

До сих пор активнее всего на дикого кабана охотились на Сааремаа и Хийумаа. На Сааремаа, где в прошлом году АЧС была широко распространена, застрелены 199 особей. На Хийумаа, в единственном месте, куда не пришла АЧС, застрелили 102 особи.