Полиция ищет родственников пожилой женщины, умершей после похода в баню

К сожалению, у пожилой женщины не было с собой ни одного документа и ничего, что помогло бы установить ее личность или найти ее родственников.

Неизвестной женщине около 80 лет, она небольшого роста и среднего телосложения. У нее короткие седоватые волосы, на ее правом виске находится родимое пятно диаметром в несколько сантиметров. К сожалению, теперь неизвестно, что было одето на женщине. Но известно, что у нее была с собой сумка со сменной одеждой и связка ключей.