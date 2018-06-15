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  • Полиция ищет родственников пожилой женщины, умершей после похода в баню

Полиция ищет родственников пожилой женщины, умершей после похода в баню

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Баня Анне.

ФОТО: SILLE ANNUK / PM/SCANPIX BALTICS

Сегодня после обеда в Тарту, в бане Анне, упала пожилая женщина, которую медики доставили в Клинику Тартуского университета. Несмотря на попытки врачей спасти ей жизнь, женщина умерла сегодня вечером, передает Tartu Postimees.

К сожалению, у пожилой женщины не было с собой ни одного документа и ничего, что помогло бы установить ее личность или найти ее родственников.

Неизвестной женщине около 80 лет, она небольшого роста и среднего телосложения. У нее короткие седоватые волосы, на ее правом виске находится родимое пятно диаметром в несколько сантиметров. К сожалению, теперь неизвестно, что было одето на женщине. Но известно, что у нее была с собой сумка со сменной одеждой и связка ключей.

Всем, кто может поделиться информацией, которая приведет к установлению личности женщины или поможет найти ее родных, просьба звонить тартуской полиции на номер 53069480 или на короткий номер 112.

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