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  • Интерактивная карта: Эстония горит, однако разводить костры в Иванову ночь не запретят

Интерактивная карта: Эстония горит, однако разводить костры в Иванову ночь не запретят Есть одно исключение!

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Тушение пожара в Википалу.

ФОТО: Mihkel Maripuu

В Эстонии объявлен режим повышенной пожароопасности и за малейшая небрежность при обращении с огнем можно дорого поплатиться, передает Postimees.

И хотя в связи с наступающей Ивановой ночью, пожароопасность еще больше возрастает, Спасательный департамент в данный момент не планирует вводить ограничение на разжигание костров.

"Однако напоминаем, что сейчас в лесах Эстонии время повышенной пожароопасности. В этот период в лесах запрещено курение, использование приборов для гриля и разведение костров - в том числе, и в отведенных для этого местах. Это значит, что в период высокой пожароопасности, в лесах запрещено разводить костры на Иванову ночь", - объяснил Спасательный департамент.

Разведение костров вне леса (на пляже, стадионе и так далее) в период высокой пожароопасности не запрещено, однако несмотря на это, Спасательный департамент обращает внимание на связанную с сухостью опасность.

Точную информацию относительно Ивановой ночи департамент обещает дать на следующей неделе.

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