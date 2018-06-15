Интерактивная карта: Эстония горит, однако разводить костры в Иванову ночь не запретят

В Эстонии объявлен режим повышенной пожароопасности и за малейшая небрежность при обращении с огнем можно дорого поплатиться, передает Postimees.
И хотя в связи с наступающей Ивановой ночью, пожароопасность еще больше возрастает, Спасательный департамент в данный момент не планирует вводить ограничение на разжигание костров.
"Однако напоминаем, что сейчас в лесах Эстонии время повышенной пожароопасности. В этот период в лесах запрещено курение, использование приборов для гриля и разведение костров - в том числе, и в отведенных для этого местах. Это значит, что в период высокой пожароопасности, в лесах запрещено разводить костры на Иванову ночь", - объяснил Спасательный департамент.
Разведение костров вне леса (на пляже, стадионе и так далее) в период высокой пожароопасности не запрещено, однако несмотря на это, Спасательный департамент обращает внимание на связанную с сухостью опасность.
Точную информацию относительно Ивановой ночи департамент обещает дать на следующей неделе.