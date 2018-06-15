Плантаторы марихуаны отказались спасаться от лавы из-за дорогих посевов

Дейл Альтман и его внук живут возле вулкана Килауэа, который начал извергаться 3 мая. Они последние жители, оставшиеся в поселении.

По словам плантатора, на земле, которую он обрабатывает растет наркотика примерно на 100 тысяч долларов. «Поэтому мы и не эвакуируемся. В это вложено слишком много работы, — сказал он. — Мы не глупые, мы все продумали».

Альтман считает, что его дом находится на возвышении в безопасном месте. Кроме того, он боится покидать свою плантацию и остаться без средств к существованию и крова.