пт, 15.06.2018
"Один в один логика, которая была применена в так называемом деле Скрипалей, когда было сказано, что весьма вероятно, что это сделали русские" Сергей Лавров
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Здоровье
Барбос
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
Таллинн
Ида-Виру
112
ЧМ 2018
Экономика
За рубежом
Техника
Ваш дом
Bидео
  • Rus.Postimees.ee
  • Таллинн
  • На арестованном в порту Пальяссааре пароме "Петербург" меняется экипаж

На арестованном в порту Пальяссааре пароме "Петербург" меняется экипаж

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Арестованный паром "Петербург" в порту Пальясааре.

ФОТО: Sander Ilvest

В порту Пальяссааре стоит арестованное российское пассажирско-грузовое судно "Петербург" с экипажем на борту. Сегодня вечером на судне возобновилась подача воды и электричества, передает Rus.err.

По словам капитана парома, за неуплату два дня назад на судно перестали подавать электричество и воду.

Репатриация нынешней команды может состояться уже в начале следующей недели после прибытия нового экипажа. Новый капитан Андрей Радионов уже находится на пароме.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ