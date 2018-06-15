На арестованном в порту Пальяссааре пароме "Петербург" меняется экипаж
15. июнь 2018, 21:31
В порту Пальяссааре стоит арестованное российское пассажирско-грузовое судно "Петербург" с экипажем на борту. Сегодня вечером на судне возобновилась подача воды и электричества, передает Rus.err.
По словам капитана парома, за неуплату два дня назад на судно перестали подавать электричество и воду.
Репатриация нынешней команды может состояться уже в начале следующей недели после прибытия нового экипажа. Новый капитан Андрей Радионов уже находится на пароме.