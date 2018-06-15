В Мюнхене неизвестный смертельно ранил ножом женщину и скрылся
15. июнь 2018, 21:45
Трое человек пострадали, еще один погиб в результате нападения неизвестного мужчины в Мюнхене, сообщает Bild. По данным издания, инцидент произошел в пятницу, 15 июня, во второй половине дня, в районе Нойхаузен, передает Newsru.com.
Некий мужчина ранил ножом четверых человек. Один из раненых - 25-летняя девушка - позднее скончалась. Другими пострадавшими являются трое мужчин.
По даным СМИ, сам нападавший также получил ранения. По информации издания, он скрылся с места происшествия. Его разыскивает полиция.
Личность нападавшего пока не установлена.
Отмечается, что полиция исключила террористический мотив нападения. По предварительным данным, произошел конфликт на бытовой почве.