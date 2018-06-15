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В Мюнхене неизвестный смертельно ранил ножом женщину и скрылся

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Окровавленный нож. Иллюстративное фото.

ФОТО: Scanpix

Трое человек пострадали, еще один погиб в результате нападения неизвестного мужчины в Мюнхене, сообщает Bild. По данным издания, инцидент произошел в пятницу, 15 июня, во второй половине дня, в районе Нойхаузен, передает Newsru.com.

Некий мужчина ранил ножом четверых человек. Один из раненых - 25-летняя девушка - позднее скончалась. Другими пострадавшими являются трое мужчин.

По даным СМИ, сам нападавший также получил ранения. По информации издания, он скрылся с места происшествия. Его разыскивает полиция.

Личность нападавшего пока не установлена.

Отмечается, что полиция исключила террористический мотив нападения. По предварительным данным, произошел конфликт на бытовой почве.

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