Убийства, коррупция и банды: за праздничным фасадом маленького городка таится ужас

Основанный на комиксах Арчи молодежный сериал телеканала The CW прослыл едва ли не "Твин Пиксом" нового поколения. По внешним признакам "Ривердейл" — главным образом его первый сезон — действительно напоминает легендарный сериал Дэвида Линча: здесь и крохотный зловещий городок, и загадочное убийство старшеклассника, и атмосфера мрачной таинственности, а для полного комплекта — актриса Мэдхен Эмик в роли матери главной героини.

Однако поклонникам творчества Линча, да и вообще всем любителям хорошего кино обольщаться не стоит: "Ривердейл" — по большому счету недоразвитое, хотя и не лишенное обаяния дитя сюрреалистической драмы "Твин Пикс" и мистической мыльной оперы "Милые обманщицы". Причем, характер это аутичное дитя унаследовало от "Обманщиц", а черты лица — от культового творения Линча.

Первый сезон посвящен разгадке убийства брата одной из главных героинь — Джейсона Блоссома, и он относительно неплох. Атмосфера в сериале нарочито нежизненная — все наигранно и театрально, однако это даже придает сериалу своеобразный шарм. Пусть в реальной жизни никто не скажет: "Исход нашей борьбы — взаимное уничтожение", да и вряд ли кто разгуливает по лесу в предрассветной мгле в развевающихся белых одеждах, но громкие слова и вычурные костюмы создают сказку, которой пытаешься верить. Сюжет развивается неспешно, но заинтриговать зрителя, по крайней мере на первых порах, создателям удается. И пусть логических нестыковок уйма, очарованию сериала все же невольно поддаешься и закрываешь глаза на несуразные моменты и откровенную нелепость.

Во втором сезоне "Ривердейл" окончательно сбивается с курса и почти полностью утрачивает свое карнавально-готичное обаяние. Главный злодей сезона напоминает перенесенного в детские комиксы карающего героя "Таксиста" Скорсезе, не более убедительного, чем мясник из слэшера (зрелище в такой трактовке не из приятных). А одна из второстепенных сюжетных линий постепенно превращается в пересказ "Крестного отца" для школьников. Пропитанная розовым сиропом культовая классика выглядит узнаваемо, но при этом удручающее безвкусно. И если подростки — целевая аудитория "Ривердейла" — могли "Таксиста" и в глаза не видеть, то "Хроники Нарнии" и "Гарри Поттера," из которых грубо состряпана концовка второго сезона, они знают и любят почти наверняка. Тем поразительнее, что авторы в финале решились на такие вульгарные заимствования хорошо узнаваемых эпизодов.

Поскольку "Ривердейл" апеллирует к тем, для кого буйство глаз и половодье чувств только настают, сериал перенасыщен воркующими парочками, наблюдать за которыми не слишком интересно: характеры персонажей скучны, большинство юных актеров не может похвастаться впечатляющими актерскими дарованиями, а мотивы их персонажей по большей части неубедительны до абсурда.

Почти все обитатели городка Ривердейл красивы, как топ-модели с глянцевых реклам. Любые дефекты внешности скрыты безупречным макияжем, и даже те персонажи, чья одежда должна быть по сюжету неопрятной и изношенной, выглядят так, словно только что сошли с подиума. И если в первом сезоне глянец и некоторая оторванность от реальности смотрятся даже органично, хоть и несколько театрально, то во втором это кажется уже просто-напросто нелепым. Британский сериал "Молокососы" и норвежский "Стыд", в которых герои выглядят вполне естественно, особенно выигрывают на фоне всепоглощающего голливудского гламура "Ривердейла". Самая основательная попытка приблизить голливудский сериал к реальной жизни была предпринята американской актрисой, режиссером и сценаристом Леной Данэм в сериале "Девочки", однако создатели тут же впали в другую крайность — все оказалось просто до неловкости реалистичным.