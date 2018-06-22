Галерея: квартира Андрея Малахова в Москве

Нам с вами повезло, ведь Андрей Малахов только недавно открыл двери своей новой квартиры в Москве, над проектом которой работали дизайнеры Степан Бугаев и Екатерина Олейникова.

Дизайнеры разместили в квартире лучшие экземпляры из коллекции современного искусства, которую собирает Малахов. «Я еще на стадии разработки проекта предложил ему отталкиваться от коллекции, причем сделать скандинавский дизайн, тогда ничто не будет отвлекать внимание от картин», - рассказал дизайнер.

Скандинавия оказалась прямым попаданием в детство Малахова. Телеведущий вспоминает: «Детские воспоминания накладывают отпечаток на вкусы, на то, что ты потом используешь в жизни. Я вырос на Севере, где даже в советское время влияние соседней Финляндии было сильным. Мы все сдавали грибы и ягоды, а взамен получали вещи финского производства. И те немногочисленные иностранные журналы, которые появлялись, они тоже были скандинавские, поэтому интерьер, над которым мы работали, отражает какие-то вспышки того, что было когда-то увидено мной в детстве».