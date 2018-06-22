Видео: на Бориса Гребенщикова напали во время концерта в Киеве
22. июнь 2018, 21:01
Во время выступления Бориса Гребенщикова на Пейзажной Аллее Киева в пятницу, 22 июня, неизвестный мужчина с антироссийским плакатом пытался сорвать концерт. Он выбрался на сцену, обвинил музыканта в "рашизме", хватал аппаратуру и пытался сбросить ее с горы, но напавшего быстро оттеснили, сообщает Newsru со ссылкой на 112.ua и "Украина.ru".
Когда провокатора прогнали, Гребенщиков пожелал ему прийти в себя. "Дай ему бог все-таки прийти в себя, чтобы парень мог бы почувствовать себя получше", - заявил музыкант со сцены, комментируя инцидент.
Местные СМИ отмечают, что Гребенщиков приехал на Украину дать серию концертов, исполняя материал с нового альбома "Время N". На Пейзажной Аллее напротив фундамента Десятинной церкви он выступал бесплатно.