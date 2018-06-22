Видео: на Бориса Гребенщикова напали во время концерта в Киеве

Во время выступления Бориса Гребенщикова на Пейзажной Аллее Киева в пятницу, 22 июня, неизвестный мужчина с антироссийским плакатом пытался сорвать концерт. Он выбрался на сцену, обвинил музыканта в "рашизме", хватал аппаратуру и пытался сбросить ее с горы, но напавшего быстро оттеснили, сообщает Newsru со ссылкой на 112.ua и "Украина.ru".