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Видео: на Бориса Гребенщикова напали во время концерта в Киеве

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Борис Гребенщиков

ФОТО: Scanpix

Во время выступления Бориса Гребенщикова на Пейзажной Аллее Киева в пятницу, 22 июня, неизвестный мужчина с антироссийским плакатом пытался сорвать концерт. Он выбрался на сцену, обвинил музыканта в "рашизме", хватал аппаратуру и пытался сбросить ее с горы, но напавшего быстро оттеснили, сообщает Newsru со ссылкой на 112.ua и "Украина.ru".

Когда провокатора прогнали, Гребенщиков пожелал ему прийти в себя. "Дай ему бог все-таки прийти в себя, чтобы парень мог бы почувствовать себя получше", - заявил музыкант со сцены, комментируя инцидент.

Местные СМИ отмечают, что Гребенщиков приехал на Украину дать серию концертов, исполняя материал с нового альбома "Время N". На Пейзажной Аллее напротив фундамента Десятинной церкви он выступал бесплатно.

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