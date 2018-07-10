Последствия закрытия роддома: жительница Эстонии родила ребенка на шоссе

«Утром в 6:43 помогли в лесу в машине появиться на свет новой гражданке Мие – поздравляем!» - пишет в Facebook сотрудник бригады скорой помощи.

«В воскресенье первая женщина родила на обочине дороги ребенка, поскольку из-за закрытия Валгаского родильного отделения не успели в Тарту», - отметили в отправленном в Postimees сообщении.

«Женщина была по пути в Тартуский роддом и поскольку родовая деятельность началась за рулем и речь шла не о первых родах, все пошло куда быстрее», - сказал руководитель Тартуской скорой помощи Аго Кыргвеэ. Скорая помощь ехала навстречу роженице и встретилась с ней между Эльва и Рынгу. До Тарту надо было еще ехать около 32 км.

«С нашей точки зрения, очень плохо, что такие вещи вообще попали в соцсети», - сказал Кыргвеэ, добавляя, что подобное поведение непозволительно и в любом случае этого человека можно наказать. «Я еще серьезно подумаю, оставлять ли его вообще на работе», - сказал руководитель Тартуской скорой помощи. По его словам, ни одно медицинское учреждение не должно подобным образом делиться информацией. Он говорит, что не имеет никакого значения, закрыта больница или нет, близко она или далеко. «Роды могут всегда также начаться на Балтийском вокзале или в другом другом общественном месте», - говорит он.

Клиника Тартуского университета сообщила, что мать и новорожденный находятся у них.

Протестующие против закрытия Валгаского родильного отделения местные жители собрали тысячи подписей. Последние роды персонал Валгаской больницы принял 27 июня. С 1 июля родильное отделение официально закрыто.