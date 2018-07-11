Мадли Витисманн: мифы о гибели парома «Эстония» появляются снова и снова

Судно было построено так, что оно было в состоянии пересечь океан, но то, что крепежные детали визора не были достаточно прочными, выяснилось только после гибели парома.

Второе ошибочное утверждение касается шведских судовых инспекторов. Стефан Торссель утверждает, что в 2006 году взял интервью у шведского судового инспектора Оке Шёблума, проводившего учения для эстонских судовых инспекторов, но самого интервью не приводит, а лишь пересказывает его. Этот пересказ не вызывает никакого доверия, если посмотреть видеоинтервью, имеющееся у следственной комиссии, которое Оке Шёблум дал одному из немецких телеканалов 28 сентября 1994 года. На протяжении всего 47-минутного интервью сразу после гибели парома он ни разу не выражает недовольства по поводу состояния судна. На итоговый вопрос репортера, какое общее впечатление у него оставило судно после проверки, Оке Шёблум ответил: «Это было очень ухоженное, очень красивое судно. Ни один из замеченных недостатков не был значительным. Не в этом случае».

Создается впечатление, что Стефан Торссель не знает, что визир такого судна защищен лишь от брызг, а водонепроницаемой перегородкой служит рампа за визиром. На вокруг прокладок визира было много пыли, о чем сказано в показательном акте учений, но на устранение этого недочета было дано время: новые прокладки были уже заказаны. Согласно протоколу допроса участвовавшего в учениях капитана Аарне Валгма, на резиновых прокладках были «царапины длинной до 30 сантиметров, глубиной два-три миллиметра, которые могли возникнуть от механического соприкосновения». Если знать, что толщина носовых резиновых прокладок минимум 10 сантиметров, то эти царапины в два-три миллиметра еще не делают прокладки непригодными для использования. (4)

Третий миф связан с военными грузами. Это обстоятельство, у которого нет связи с судном и его гибелью. Стефан Торссель не знал, что в Эстонии две комиссии на государственном уровне в первое десятилетие проверили как выводы окончательного отчета о расследовании гибели судна, так и наличие военного груза на «Эстонии».

Отчет парламентской комиссии опубликовали в 2006 году, а последнюю часть отчета правительственной комиссии - в 2009 году. Но Стефан Торссель ничтоже сумняшеся написал о начале исследования водолазов: «В этому времени вооруженные силы Финляндии и Швеции уже получили военный груз с судна». (Торссель ссылается на книгу одного из теоретиков заговоров). Чуть раньше автор пишет, как «шведские, британские и финские военные» заметали следы на судне до того, как к нему спустились водолазы.

Торссель рассказывает, как за четверть часа до выхода парома «Эстония», на него, под эскортом автомобилей с мигалками въехали два грузовика. К сожалению, автор не читал вышедшую в 2014 году на шведском языке книгу-интервью Эйнара Эллермаа и Инге Питснера. (5) Иначе он нашел бы там свидетельства трех очевидцев, утверждавших противоположное: Марека Каазика, который в числе последних въехал на паром на оранжевых «Жигулях», Анти Арака, заехавшего на судно на микроавтобусе последним, и стоявшего до самого отхода судна рядом с рампой, но не попавшего на паром Пауля Лыйва, который говорит: «Позже было смешно снова и снова читать в СМИ о спецгрузе, прибывшем в последний момент на двух грузовиках, и военной колонне с мигалками, которая сопровождала машины».

И в Германии найдет свой рынок

Новое поколение, ставшее совершеннолетним уже после гибели парома, не знает деталей обсуждения 20-летней давности и может запросто поверить этому рассказу. В книге Стефана Торсселя, однако, говорится о тонкостях ведения делопроизводства в официальных учреждениях Швеции, но не о силе стихии и законах природы, оказавших влияние на выявление важных строительных ошибок, приведших к затоплению судна.

Шведское издательство планирует предложить книгу для перевода в Германии. А почему бы и нет: автор хвалит «ordnung» на судостроительном заводе в Германии и продвигает запущенную еще в 1997 году легенду о том, что немецкий завод построил хорошее судно, но неумелый эстонский экипаж не смог с ним справиться.