Суд обязал Johnson & Johnson выплатить пострадавшим женщинам почти пять млрд долларов

В основном компанию обвиняют в том, что та не предупреждала женщин о риске развития рака яичников из-за использования ее продукции для интимной гигиены.

Johnson&Johnson отрицает обвинение в загрязнении продукции асбестом или в фальсификации результатов тестирования. В компании заявили, что подадут апелляцию на решение суда.

"Это результат принципиально несправедливого процесса, который позволил истцам представить группу из 22 женщин, большинство из которых не имели никакого отношения к Миссури, в одном случае утверждая, что у них развился рак яичников", - заявила пресс-секретарь Johnson&Johnson Кэрол Гудвич. - Доказательства по делу были просто перегружены предрассудками".