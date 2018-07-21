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Первый день фестиваля "Positivus": трех человек госпитализировали с травмами ног

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Фестиваль Positivus.

ФОТО: Joakim Klementi

Первый день музыкального фестиваля "Positivus" в северной Латвии прошел без серьезных инцидентов, сообщили агентству BNS в Госполиции.

Руководитель отдела общественных отношений Службы неотложной медицинской помощи Илзе Букша тоже отметила, что по сравнению с прошлогодним фестивалем, в этом году первый день "Positivus" прошел очень спокойно.

Правда, помощь медиков потребовалась трем посетителям фестиваля, получившим травмы ног. Они были доставлены в больницу для дополнительных обследований.

Среди гостей фестиваля немало молодежи из Эстонии, в связи с чем к своим латвийским коллегам приехали на помощь в поддержании правопорядка эстонские полицейские.

«Если вы приехали в Латвию на фестиваль Positivus послушать хорошую музыку, то не удивляйтесь, если увидите сотрудников полиции из Эстонии, - написала в социальных сетях пресс-служба Ляэнеской префектуры. - Поскольку на фестиваль ежегодно приезжают тысячи жителей Эстонии, полицейские из Пярну приезжают в эти дни в Салацгриву на помощь своим латвийским коллегам, как в охране правопорядка, так и в решении проблем общения на эстонском языке и других вопросов».

«Если у вас возникли проблемы и вам нужна помощь, смелее обращайтесь к полицейским из Эстонии. Обязательно поможем», - призвала префектура гостей из Эстонии.

Фестиваль "Positivus" проходит в Салацгриве с 20 по 22 июля. На фестивале выступают такие известные музыканты, как Ник Кейв, британские группы "The Prodigy" и "Years & Years", Марлон Уильямс, "Youngr" и Джереми Лупс.

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