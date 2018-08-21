Использование искусственного покрытия на спортивных площадках уменьшает количество перерабатываемых отходов

Эстонское предприятие Advanced Sports Installations Europe AS – единственное в прошлом году получило европейскую дотацию от KIK для повторного использования отходов.
В Европе насчитывается более 24 000 футбольных полей с искусственным покрытием, и на 1200 из них искусственный газон установливала эстонская компания ASIE (Advanced Sports Installations Europe AS).
Высококачественное покрытие для футбольного поля состоит из базового эластичного слоя (резиновые гранулы, полученные из раздробленных старых автомобильных покрышек) и упакованного крупными рулонами искусственного газона, к которому добавляются слой песка и еще один слой резиновых гранул. Стандартное покрытие для одного поля имеет площадь 7208 м², весит около 300 тонн, и для его транспортировки требуется 12-13 грузовиков. Представьте, что такой караван большегрузных машин приезжает на поле перед установкой нового покрытия и когда нужно вывезти старое, изношенное покрытие.
Движение такого количества грузовиков плохо влияет на окружающую среду. Другим аспектом, решение которого так или иначе тоже влияет на окружающую среду, является вопрос: куда девать старые покрытия.
Модное устройство для чистки резинового основания
Предприятие ASIE, которое давно работает в европейских странах, а в прошлом году также расширило свою деятельность в Эстонии, является единственной компанией, которая в прошлом году получила через KIK (Keskkonnainvesteeringute Keskus – Центр инвестиций в окружающую среду) дотацию ЕС для подготовки отходов к повторному использованию. Компания повторно использует искусственную траву уже в течение некоторого времени. Фирма ходатайствовала о получении дотации на разработку и производство устройства для очистки травяного слоя от резиновых гранул с тем, чтобы его можно было повторно использовать.
«Подобного устройства пока нет ни в одной стране мира. Благодаря помощи KIK мы заказали его в эстонской фирме Ühinenud Depood. Мы задали начальные параметры, и устройство будет построено специально для нас, - говорит руководитель ASIE Рауль Ляттемяги. -Новый агрегат разрушает эластичный слой травяного покрытия и очищает его от пыли и мусора. Устройство, состоящее из большого количества узлов и деталей, имеет длину более 12 метров и вес 15 тонн. Его можно перевозить на грузовике с прицепом».
Эффективность нового устройства он описывает на примере работы на футбольном поле площадью 5500 м² в Хаапсалу: там ASIE в настоящее время устанавливает новое покрытие. «Поскольку заказанное устройство еще не готово, мы использовать в Хаапсалу новое покрытие. Резиновое основание привезено из Германии тремя грузовиками, для искусственной травы потребуется еще два грузовика, песок для травяного слоя мы надеемся получить из Эстонии, но мелкие резиновые гранулы придется везти тремя автомобилями из Германии – 2000 километров в один конец на каждую машину. Если устройство уже было бы готово, мы просто взяли бы базовый материал со склада. Заказ в Германии означает 6000 километров пробега и 2400 литров топлива. Вместо этого три грузовика проехали бы в общей сложности 300 километров на 120 литрах топлива».
Ляттемяги добавляет, что разница в расходе топлива настолько велика, что на сэкономленном горючем средний семейный автомобиль мог бы совершить кругосветное путешествие, проехав 40 000 км. По его словам, благодаря повторному использованию материалов достигается такой же большой эффект с точки зрения уменьшения выброса СО2 и затрат на ресурсы.
Только одна часть крупного бизнеса
Проект KIK является частью природоохранной деятельности ASIE, которая началась уже в 2010 году. «Наша главная задача - уменьшить выбросы CO2. Как наш анализ, так и более поздние данные показывают, что наибольший ущерб от СО2 будет вызван транспортировкой материалов взад-вперед, а также во время снятия с полей старый покрытий», - говорит Рауль Ляттемяги.
К тому времени, когда Ühinenud Depood закончит производство заказанного оборудования, в Пыльтсамаа уже будет готов новый завод по переработке искусственной травы, и ASIE начнет перерабатывать всё покрытие поля, чтобы не образовывалось никаких отходов. На новом заводе фирма внедряет уникальную технологию восстановления искусственного травяного покрытия Arena. Для создания технологии переработки ASIE использовала европейские научные исследования и поддержку инновационной рамочной программы Horisont 2020. Специальная технология не требует воды, и процессы очистки и плавки травы потребляют мало энергии.
Осенью на заводе в Пыльтсамаа начнут превращать старые искусственные травяные покрытия в пластиковые гранулы, которые могут быть использованы для производства новых продуктов. Новый искусственный газон из этого не получится, но зато может быть изготовлен материал для шумозащитных щитов на шоссе.
«Осенью планируется привезти с наших складов на завод 500 тонн использованного на наших спортивных площадках материала, - говорит Рауль Ляттмяги. - Мы не будем запускать на новом заводе производство новых продуктов. Мы возьмем использованное травяное покрытие и произведем из него агломерат, которого получится немного больше, чем из обычного пластика. В год мы сможем производить 1000-2000 тонн».
Термины
• Повторное использование отходов - это повторное использование отходов или их компонентов с той же целью без предварительной обработки.
• Переработка отходов - это повторное использование отходов, подвергшихся обработке и после этого предназначенных для использования в начальных или других целях.
Источник: Министерство окружающей среды
Общее состояние экологии не очень хорошее
Наша задача - сократить выбросы CO2 и разумно использовать ресурсы - распространена как в Эстонии, так и в других странах Европы. «К 2020 году нам необходимо добиться 50% утилизации и повторного использования отходов. К 2025 году эта цифра составит уже 55%. Фактически мы находимся на уровне 30%, и это плохой уровень», - говорит Каупо Хейнма, руководитель отдела сохранения окружающей среды Министерства окружающей среды.
В Эстонии утилизация бытовых отходов составляет менее 30%. Лучше всего обстоят дела с переработкой стекла и бумаги, хуже, по словам Kaупо Хейнма, с пластмассой и биоотходами. Ситуация может измениться к лучшему, если каждый человек будет сам сортировать бытовые отходы. Предприятия, учреждения и организации, занимающиеся переработкой отходов для повторного использования, поощряются государством с помощью субсидий ЕС, которые распределяет KIK. Чтобы свести к минимуму количество отходов, которые приходится закапывать или сжигать, при распределении дотаций предпочтение отдается фирмам, которые занимаются подготовкой отходов для повторного использования и их переработкой. Также стимулируется раздельная сортировка различных видов отходов.
«Основной принцип заключается в том, что материалы сохраняются в экономике как можно дольше, и сжигание или закапывание отходов должно быть последним шагом, если их нельзя еще раз использовать никаким способом», - отмечает Каупо Хейнма.
Сферы деятельности KIK в плане содействия переработке отходов
KIK поддерживает:
- строительство и расширение станций и домиков для сбора отходов, приобретение инвентаря;
- подготовку к повторному использованию отходов: создание центров повторного использования и приобретение инвентаря;
- подготовку к переработке собранных и сортированных по видам отходов;
- переработку собранных и сортированных по видам отходов.
Источником финансирования является Европейский фонд регионального развития, самофинансирование должно составлять минимум 50%.
Ходатайства принимались дважды. На первом этапе, в 2017 году, был профинансирован один проект - ASIE. Во время второго приема заявок весной 2018 года было представлено 28 ходатайств. Получатели дотации будут объявлены в октябре.
Источник и дополнительная информация: www.kik.ee
Деятельность ASIE является хорошим примером будущей ресурсоэффективной бизнес-модели, в которой инновационные продукты и услуги в качестве исходных материалов используют отходы. Именно так должна выглядеть будущая цикличная экономика. Сегодня люди часто не думают о завтрашнем дне. В то же время на фоне постоянно уменьшающихся природных ресурсов отходы следует рассматривать как вторичное сырье, которое нужно перерабатывать как можно в больших количествах.
На мой взгляд, очень хорошо, что Министерство окружающей среды разработало такую меру поддержки и запустило ее совместно с KIK. Для содействия рециркуляции отходов, помимо осознания и готовности людей сортировать свои личные отходы самостоятельно, необходимо наличие подходящей системы сбора отходов с высокой пропускной способностью. При поддержке KIK должна быть расширена уже работающая сеть сортировки отходов и осуществлено содействие в создании технологий, необходимых для утилизации определенных видов отходов и подготовки к повторному использованию. До сих пор в Эстонии существуют проблемы с обработкой некоторых видов отходов – например, био- и текстильных отходов и так далее. Я рад, что на втором этапе проекта было подано довольно много ходатайств. Это дает нам надежду, что скоро мы снова увидим, какие инновационные решения в области обработки отходов будут внедрены.
эксперт по окружающей среде