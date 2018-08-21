Использование искусственного покрытия на спортивных площадках уменьшает количество перерабатываемых отходов

Деятельность ASIE является хорошим примером будущей ресурсоэффективной бизнес-модели, в которой инновационные продукты и услуги в качестве исходных материалов используют отходы. Именно так должна выглядеть будущая цикличная экономика. Сегодня люди часто не думают о завтрашнем дне. В то же время на фоне постоянно уменьшающихся природных ресурсов отходы следует рассматривать как вторичное сырье, которое нужно перерабатывать как можно в больших количествах.

На мой взгляд, очень хорошо, что Министерство окружающей среды разработало такую ​​меру поддержки и запустило ее совместно с KIK. Для содействия рециркуляции отходов, помимо осознания и готовности людей сортировать свои личные отходы самостоятельно, необходимо наличие подходящей системы сбора отходов с высокой пропускной способностью. При поддержке KIK должна быть расширена уже работающая сеть сортировки отходов и осуществлено содействие в создании технологий, необходимых для утилизации определенных видов отходов и подготовки к повторному использованию. До сих пор в Эстонии существуют проблемы с обработкой некоторых видов отходов – например, био- и текстильных отходов и так далее. Я рад, что на втором этапе проекта было подано довольно много ходатайств. Это дает нам надежду, что скоро мы снова увидим, какие инновационные решения в области обработки отходов будут внедрены.

Харри Моораэксперт по окружающей среде