Наличие рыбоходов на реках будет успешно восстанавливать природные популяции рыбы

Пример

Рыбоход в озеро Вескиярве в поселке Koзe

Сооружение расположено в поселке Козе в том месте, где два моста через реку Пирита находятся рядом: это пешеходный мост около мельницы и автомобильный мост в ста метрах от него.

Раньше под пешеходным мостом была мельничная плотина высотой два метра, через которую не могла проникнуть ни одна рыба. В 2014 году одна половина плотины была разобрана и установлен каскад порогов, сложенных из больших валунов, находящихся в основном между двумя мостами.

Этот рыбоход появился в результате сотрудничества частного владельца и волостной управы. Река Пирита - одна из лососевых рек. В связи с этим владелец мельничной плотины получил письмо из Министерства окружающей среды, в котором говорилось, что он обязан ликвидировать плотину. Но так как пешеходный мост, построенный на плотине, необходим для жителей Козе, управа подписала договор с владельцем плотины и взяла делопроизводство и управление строительством на себя. Для этого было подано ходатайство о дотации ЕС для оздоровления проточного водоема, которая покрывала затраты на строительство на 100%.

Контрольная ловля, проведенная ихтиологами, и другие исследования подтвердили, что лосось и другие рыбы используют этот каскад для хода на нерест.