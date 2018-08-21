Наличие рыбоходов на реках будет успешно восстанавливать природные популяции рыбы

ЗАЩИТА ВИДОВ. За десять лет на эстонских проточных водоемах построено более 90 рыбоходов. Рыба получила возможность двигаться, лосось, обитающий в море, отправляется в реки на нерест.
«Река не может считаться здоровой, если в ней не водится достаточно рыбы. Во многих реках нет тех видов рыб, которые вполне могли бы там обитать, потому что запруды препятствуют их передвижению», - говорит эксперт по рыбной ловле Меэлис Тамбет. Например, лосось, один из видов, охраняемых программой Natura, обитает в море, но нерестится в реках – в море он этого сделать не может. В Эстонии есть десятки рек, пригодных для лосося, но они не могут добраться до места нерестилища из-за запруд и плотин.
Так же обстоит дело с морской форелью, которая тоже нерестится в реках. Другие лососевые, речная форель и хариус, в море не заходят, но им нужна возможность двигаться вверх по течению реки. В дополнение к лососевым, есть и другие виды рыбы, которым необходимо зайти в реку на нерест. Например, вимба и речная минога.
В лососевых реках должно быть обеспечено свободное движение рыбы
Среди 1237 естественных проточных водоемов в Эстонии насчитывается 125 рек или участков рек, которые включены в отдельный список как водоемы для нереста и обитания лосося. Это означает, в частности, что на этих реках или речных участках владельцы дамб и запруд должны обеспечить рыбе свободное передвижение.
Согласно инвентаризации, проведенной шесть лет назад, в так называемых лососевых реках было 109 плотин, через 46 из которых невозможно перебраться ни одной рыбе, и 28, которые рыбам преодолеть трудно.
Чтобы дать собственникам плотин возможность выполнить это довольно обременительное обязательство, Министерство окружающей среды разработало существующий уже десяток лет вариант финансирования: для обеспечения прохода рыбы через дамбы, плотины и запруды их собственники могут ходатайствовать о дотации. Мероприятия по оздоровлению проточных водоемов финансируются Фондом сплочения ЕС, а ходатайствовать о получении дотации следует в KIK. Необходимая часть самофинансирования будет покрыта экологической программой KIK.
В рамках экологической программы KIK можно ходатайствовать и о финансовой поддержке мероприятий по очистке поверхностных вод в реках, которые не включены в так называемый список лососевых.
Большинство владельцев плотин предпочитают разные варианты
«Самое простое и дешевое, а также более результативное решение – ликвидировать дамбу и положить конец этой проблеме: в будущем не будет беспокойства по поводу поддержания уровня воды и силы потока, так как решением этих вопросов займется природа», - говорит Олав Ояла, советник водного отдела Министерства окружающей среды.
Однако владельцы плотин часто не согласны с их ликвидацией - они не хотят лишиться озер, образованных при помощи запруды. В таких случаях можно найти выход из положения, сделав в непосредственной близости от плотины искусственный канал для рыбы - рыбоход.
«Преимущества природного решения вопроса о движении рыбы состоят в том, что они не менее эффективно работают и в искусственных водоемах, подходят для многих видов рыб, а также способствуют созданию ценной среды обитания. Передвижение рыбы из искусственных водоемов в живую среду редки и избирательны, а также могут распространяться только на определенные виды рыб», - объясняет разницу Олав Ояла. Создание искусственного рыбохода обычно выбирается как решение только при определенных особых условиях, например, из-за недостаточного пространства.
Олав Ояла называет сохранение плотины и создание для рыбы искусственного прохода компромиссом с природой. Это означает, что отрезок реки не может быть полностью отдан на откуп природе: чем более искусственным является решение, тем больше человек должен за ним ухаживать. Рыбоходы должны быть очищены от мусора и наполнены водой, чтобы избежать высыхания и т. д. Ухаживать нужно и за озером, чтобы вода в нем не застаивалась.
Исследования показывают, что состояние лососевых рек улучшилось
На сегодняшний день с помощью дотаций в Эстонии создано 93 рыбохода, в том числе 74 – в лососевых реках. В 19 случаях были ликвидированы существующие плотины, в 65 случаях были созданы естественные рыбоходы, а в 9 случаях - искусственные.
Самые важные лососевые реки и доступность их для рыбы
- Река Пирита - миграция рыбы гарантируется наличием пяти рыбоходов.
- Река Пярну - проект по восстановлению мест обитания рыбы в реке, в ходе которого в дополнение к плотине Синди будут устранены другие миграционные препятствия на реке Пярну.
- Река Пыльтсамаа - установлено шесть рыбных переходов, река полностью доступна для рыбы.
- Река Пиуза - в общей сложности сооружено 11 объектов, с помощью которых река полностью доступна для хода рыбы.
- Река Ахья – переход через семь плотин облегчен, но две непреодолимые плотины по-прежнему блокируют переход.
- Река Кунда - четыре непреодолимые плотины, одна плотина проходима, одно неработающее решение.
- Река Ягала - пять плотин преодолимы рыбой, но одна – нет.
Источник: Министерство окружающей среды
Миграционных барьеров, препятствующих ходу рыбы, было ликвидировано больше. Например, при дорожных работах проложены подходящие трубы, или же землевладельцы сами убрали со дна водоема мешающие ходу рыбы камни.
Работы, проделанные с помощью дотаций, во многом оказались успешными. Во-первых, углубленные исследования и контрольная ловля в местах рыбоходов подтвердили, что ими пользуются как лососевые, так и рыбы других видов. Проход рыбы способствовал естественному возобновлению рек, а состав рыбьих популяций стал значительно более разнообразным и многочисленным. Было получено много положительных отзывов от любителей природы. Во-вторых, опыт, накопленный за время создания рыбоходов, говорит, что решение было принято верное.
Продолжается прокладка боковых водотоков. Например, в настоящее время осуществляется проект по восстановлению мест обитания рыбы в реке Пярну, в ходе которого будут построены искусственные пороги в Синди и уменьшены миграционные барьеры в реке Пярну. В так называемых лососевых речках пути для рыбы сейчас свободны на определенных и относительно длинных участках таких рек, как Пиуза, Пыльтсамаа или Пирита. В то же время существуют реки, в которых слишком много миграционных барьеров (например, река Кунда) или где одна плотина мешает переходу рыбы на отдельном отрезке реки (например, плотина Тилле на реке Ахья). Всего в лососевых реках остается 21 плотина, где нет рыбоходов.
Пример
Рыбоход в озеро Вескиярве в поселке Koзe
Сооружение расположено в поселке Козе в том месте, где два моста через реку Пирита находятся рядом: это пешеходный мост около мельницы и автомобильный мост в ста метрах от него.
Раньше под пешеходным мостом была мельничная плотина высотой два метра, через которую не могла проникнуть ни одна рыба. В 2014 году одна половина плотины была разобрана и установлен каскад порогов, сложенных из больших валунов, находящихся в основном между двумя мостами.
Этот рыбоход появился в результате сотрудничества частного владельца и волостной управы. Река Пирита - одна из лососевых рек. В связи с этим владелец мельничной плотины получил письмо из Министерства окружающей среды, в котором говорилось, что он обязан ликвидировать плотину. Но так как пешеходный мост, построенный на плотине, необходим для жителей Козе, управа подписала договор с владельцем плотины и взяла делопроизводство и управление строительством на себя. Для этого было подано ходатайство о дотации ЕС для оздоровления проточного водоема, которая покрывала затраты на строительство на 100%.
Контрольная ловля, проведенная ихтиологами, и другие исследования подтвердили, что лосось и другие рыбы используют этот каскад для хода на нерест.
Меры по оздоровлению проточного водоема
KIK поддерживает:
- реконструкцию и сооружение рыбоходов на имеющихся плотинах;
- ликвидацию препятствующих миграции рыбы плотин и их частей;
- реконструкцию мостков и мостов для облегчения миграции рыбы;
- ликвидацию плотин бобров (до 10% приемлемых затрат);
- оформление береговых сооружений;
- освобождение водотока от препятствий.
Восстановление и оздоровление водотоков являются частями мероприятия «Сохранение и восстановление охраняемых видов и мест их обитания», которое финансируется Фондом сплочения ЕС. Весной этого года состоялся третий этап подачи заявок с общим бюджетом 1,2 млн евро. Было подано шесть ходатайств на общую сумму 2,05 млн евро. Общий бюджет мероприятий 2014-2020 годов составляет 3 млн евро плюс софинансирование экологической программы KIK 0,53 млн евро.