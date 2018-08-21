Сбором данных о погоде вместо людей все больше занимаются машины

Находящийся отдельно счетчик осадков тоже стал более надежным. Все расчеты, которые ранее на основании полученных о количестве осадков данных делал человек, теперь делает машина.

В комплекте автоматической метеостанции имеется прибор, который измеряет высоту и количество облаков на расстоянии в пределах 7,5 км, фиксируя скопления минимально четырех облаков. Новые глубинные термометры, которые ранее располагались на поверхности земли, теперь находятся в самой почве - измеряют температуру почвы под травяным покровом (0,2-3,2 м). «Такие измерения проводятся на восьми метеостанциях в Эстонии, а на четырех станциях измеряется температура почвы или снега», - говорит Кюлли Лоодла.

Автоматизации становится все больше

Самое современное устройство, которое только начали монтировать в Харку, служит для измерения содержания воды в снежном покрове и состоит из снежных датчиков и снежных весов. С его помощью можно получить информацию о том, сколько воды получится при таянии снега. Данные о снеге и воде помогут вычислить индикатор снежной массы, который, в свою очередь, необходим для расчета надежности крыши при проектировании зданий: крыша должна выдерживать как снежный слой, так и талую воду. Данные также используются для прогнозирования количества весенних паводковых вод и расчета соответствующей модели. Устройство выполняет работу, которой раньше занимались синоптики, собирая и взвешивая образцы снега на площади в несколько километров, а потом вручную выполняли расчеты на основании собранных данных.

«Снежный покров является одним из наиболее чувствительных индикаторов изменения климата. Поэтому информация с этого устройства очень важна для оценки климатических изменений», - подчеркивает Кюлли Лоодла. Снежные весы поступят, согласно проекту, на одиннадцать метеостанций.

С большим интересом в Харку ждут прибытия на место в будущем году автоматических зондов. Ни одна метеостанция Эстонии шары-зонды сейчас не использует. Сейчас дежурный синоптик каждую ночь сам наполняет водородом один большой белый шар диаметром 1,5-2 м, фиксирует на нем радиозонд и запускает шар в воздух. Шар поднимается в высоту до 32 км и измеряет температуру воздуха, влажность, точку росы, направление и скорость ветра. Это важная информация для создания моделей и метеопрогнозов. В частности, летом необходимо выяснить, сколько энергии содержится в воздушных массах, приведет ли это к развитию кучевых облаков, есть ли предпосылки для появления грозы или града.