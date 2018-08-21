Почти 90% жителей Эстонии пользуются водой из центрального водопровода

ВОДА И КАНАЛИЗАЦИЯ. С начала века на обновление и прокладку новых водопроводных и канализационных сетей в Эстонии было потрачено более миллиарда евро, большая часть из которых поступила в качестве субсидий из Европейского союза.
Модернизация и строительство водопроводных сетей в Эстонии дороже, чем в других странах Европы. Из-за характера почвы территория нашей страны подвержена загрязнению, и более половины грунтовых вод либо защищены слабо, либо вообще не защищены. Поэтому требования к очистке сточных вод у нас более строгие, чем в других странах ЕС. В то же время необходимых инвестиций для управления водными ресурсами, в пересчете на одного человека, в Эстонии требуется больше, чем в других европейских странах: это происходит из-за относительно редкого и неравномерного урегулирования.
Управление водными ресурсами улучшилось
В 1990-е годы отсутствие финансирования мешало приведению в порядок новых водопроводных сетей и созданию новых. С начала века для этих целей стали доступны различные дотации. С тех пор в управление водными ресурсами было инвестировано более миллиарда евро, большая часть которых получена из Фонда сплочения ЕС.
«Сейчас мы в хорошей форме, - оценил текущую ситуацию Вахур Таркмеэс, исполнительный директор Эстонского союза предприятий водоснабжения. - В то же время можно сказать, если бы не было субсидий из ЕС, мы бы определенно не достигли такого высокого уровня - инвестиции в управление водными ресурсами действительно очень высоки». Вахур Таркмеэс напомнил 1990-е годы, когда советские водопроводные сети и очистные сооружения оказались в катастрофическом положении: «Теперь ситуация другая. Главное, чтобы мы научились правильно управлять и новыми, и отремонтированными системами».
Отличные инвестиции за короткое время
Пособия ЕС используются в регионах с населением более 2000 человек. В районах с маленькими населенными пунктами распределение пособий на управление водными ресурсами осуществляется через KIK (SA Keskkonnainvesteeringute Keskus - Эстонский центр экологических инвестиций) за счет налогов за загрязнение окружающей среды.
В текущий бюджетный период (2014-2020 годы) ЕС профинансировал 16 проектов в области водоснабжения на общую сумму 55 миллионов евро.
«После 2020 года, когда ЕС начнет новый бюджетный период, маловероятно, что субсидии будут направлены на развитие водных ресурсов Эстонии. Поэтому в более крупных населенных пунктах, где есть желание воспользоваться субсидиями, следует сделать необходимые инвестиции до этого времени», - сказал Антти Тооминг, руководитель проектного бюро Министерства окружающей среды. Он добавил, что министерство планирует расширить условия для получения субсидий ЕС, чтобы можно было реконструировать больший объем водопроводных сетей и, кроме того, обеспечить строительство систем сбора дождевой воды и центров осадконакопления. Новые условия должны быть объявлены этой осенью.
В настоящее время 89,1% жителей Эстонии используют воду из централизованного водопровода и около 83% пользуются центральной канализацией.
О получении пособия на подключение к центральному водопроводу могут также ходатайствовать частные лица
• С мая этого года финансируются работы по строительству центров сбора сточных вод в населенных пунктах с более чем 2000 жителей, включая подключение частных лиц к сети центрального водоснабжения и / или канализации.
• Можно подать ходатайство на пособие для подключения жилого дома к центральной системе или для строительства или перестройки сборного резервуара в самоуправлении с более чем 2000 жителей, где нет центральной канализационной системы, если известно, что централизованная система водоснабжения и канализации не будет там построена в течение следующих пяти лет.
• Величина пособия зависит от объема стоительных работ и длины трубопровода, который будет построен. Общая сумма всех дотаций -почти 10 миллионов евро, средний размер субсидии составит от 2000 до 2500 евро. В течение двух последних месяцев зарезервировано 1,5 миллионов евро для 400 ходатаев.
• Ходатайство о дотации следует представить в KIK. Здесь находится дополнительная информация: https://kik.ee/et/toetatav-tegevus/individuals-water-and-controlservice. Там же можно проверить, находится ли ваш дом в районе, где проживает более чем 2000 потребителей.
Источник: Министерство окружающей среды
Пример: дачный район на реке Кейла получит центральный водопровод
Как правило, общая система водоснабжения или канализации строится в расчете на один населенный пункт, но в настоящее время действуют два взаимосвязанных водохозяйственных проекта, которые включают восемь поселений в районе реки Кейла. Это два поселка и шесть деревень - дачный район в двух волостях, где одна часть населения является постоянными жителями, а вторая часть - только сезонными. Проекты реализуются водохозяйственными предприятиями волостей Саку и Кохила.
Проекты рассчитаны на два года, потому что регион сложный. Особенно проблематично было найти подходящее решение для очистки сточных вод. «Найденное решение состоит в том, что сточные воды со всей площади направляются через трубопровод в поселок Саку, а оттуда – в уже существующую канализационную сеть Таллинна. Сточные воды из волости Кохила также направляются по трубам в Саку», - рассказал Индрек Тамберг, руководитель проекта по волости Саку.
«Все больше владельцев дач перестраивают их в дома для круглогодичного проживания и нуждаются в более высоком уровне жизни, - сказал старейшина волости Кохила Хейки Хепнер. - Шаг за шагом дачные районы на берегах реки Кейла приближаются по условиям к городским».
Строительные работы по прокладке сетей водоснабжения проходят в сложных условиях, поскольку дачи построены близко друг к другу. Одним из дополнительных бонусов проекта станет появление в поселках хорошо заасфальтированных улиц: предполагается, что после копательных работ дороги приведут в надлежащий вид.
«Мы с нетерпением ждем новую систему водоснабжения», - сказали жители садоводческого товарищества Соонурме в деревне Рообука. По сравнению со многими другими садоводческими товариществами Соонурме располагает собственным небольшим водопроводом: насосная станция товарищества запускается весной и отключается осенью. «Когда мы весной запускаем воду в трубы, приходится пройти по трассе, чтобы определить места протечек и тут же отремонтировать их – настолько старые у нас трубы», - говорит Айно Аарма, председатель садоводческого товарищества.
Некоторые из семей также имеют скважины или колонки, но многие из них, приезжая зимой на дачу, везут воду с собой. Вопрос с канализацией обычно решается установкой выгребных контейнеров, но по-прежнему имеются места, где контейнеров нет и сточные воды проникают в почву, что в бассейне реки Кейла запрещено, или незаконно выливаются непосредственно в реку.
Состояние реки Кейла из-за содержания в воде азота и фосфора в общем плохое, хотя река находится в списке охраняемых водных объектов из-за обитания в ее устье лососевых рыб. В опасности также находятся грунтовые воды, которые в значительной степени незащищены или уязвимы на всей территории проекта. После реализации двух проектов риск загрязнения грунтовых вод будет значительно уменьшен.
Общая стоимость проекта для двух волостей составляет около 40 миллионов евро, из которых вклад ЕС составляет 33 миллиона евро. Работы должны быть завершены к концу 2021 года.