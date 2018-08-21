Почти 90% жителей Эстонии пользуются водой из центрального водопровода

О получении пособия на подключение к центральному водопроводу могут также ходатайствовать частные лица

• С мая этого года финансируются работы по строительству центров сбора сточных вод в населенных пунктах с более чем 2000 жителей, включая подключение частных лиц к сети центрального водоснабжения и / или канализации.

• Можно подать ходатайство на пособие для подключения жилого дома к центральной системе или для строительства или перестройки сборного резервуара в самоуправлении с более чем 2000 жителей, где нет центральной канализационной системы, если известно, что централизованная система водоснабжения и канализации не будет там построена в течение следующих пяти лет.

• Величина пособия зависит от объема стоительных работ и длины трубопровода, который будет построен. Общая сумма всех дотаций -почти 10 миллионов евро, средний размер субсидии составит от 2000 до 2500 евро. В течение двух последних месяцев зарезервировано 1,5 миллионов евро для 400 ходатаев.

• Ходатайство о дотации следует представить в KIK. Здесь находится дополнительная информация: https://kik.ee/et/toetatav-tegevus/individuals-water-and-controlservice. Там же можно проверить, находится ли ваш дом в районе, где проживает более чем 2000 потребителей.

Источник: Министерство окружающей среды