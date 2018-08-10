В Европе все больше детей рождается вне брака: показатели Эстонии поражают

В период между 2000 и 2016 годами доля детей, рожденных вне брака, выросла в ЕС примерно на 15%. В Португалии в 2016 году этот показатель составил 53%, во Франции - 60%, в Болгарии и Словении - 59%, в Эстонии - 56%, в Швеции - 55%, в Дании - 54%. Напротив, более 80% младенцев, появившихся на свет в Греции, Хорватии и на Кипре, были рождены в браке.

Кроме того, отмечается, что в 2015-2016 количество детей, рожденных вне брака, росло во всех странах ЕС, кроме Эстонии, Италии, Латвии, Литвы, Венгрии и Великобритании, где этот показатель снижался на 0,2 - 2%. В Болгарии и Ирландии за то же время этот показатель остался неизменным.

Между тем портал The Local сообщает, что исследования Евростата не учитывают семьи, заключившие так называемый Гражданский договор солидарности, который заключается между двумя физическими лицами с целью организации их совместной жизни в условиях отказа от заключения брака. Это существенно влияет на количество детей, которые формально рождены вне брака.