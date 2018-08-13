Галерея: в Эстонию с официальным визитом прилетела шведская кронпринцесса Виктория

Кронпринцесса Виктория и принц Даниэль встретятся с президентом Керсти Кальюлайд, в честь ЭР100 посадят в парке Кадриорг дерево, примут участие в повторном освящении часовни Марии на острове Найссаар и встретятся со шведской диаспорой Эстонии, сообщили в канцелярии президента.