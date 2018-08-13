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  • Галерея: в Эстонию с официальным визитом прилетела шведская кронпринцесса Виктория

Галерея: в Эстонию с официальным визитом прилетела шведская кронпринцесса Виктория

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Сегодня кронпринцесса Швеции Виктория и принц Даниель прилетели в Эстонию с официальным визитом.

Кронпринцесса Виктория и принц Даниэль встретятся с президентом Керсти Кальюлайд, в честь ЭР100 посадят в парке Кадриорг дерево, примут участие в повторном освящении часовни Марии на острове Найссаар и встретятся со шведской диаспорой Эстонии, сообщили в канцелярии президента.

Вечером кронпринцесса Швеции и президент Кальюлайд посетят концерт ЭР100 на Певческом поле.

Кронпринцесса Виктория и принц Даниэль совершают официальный визит в связи со столетием эстонского государства и в честь близких отношений между двумя странами. Весной они также посетили Латвию и Литву.

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