Личность мужчины, найденного на обочине шоссе, установлена

Во вторник, 14 августа, в 5.07 в центр тревоги поступило сообщение, что на 36-м километре шоссе Таллинн-Палдиски у перекрестка Тагапере-теэ у дороги лежит мужчина. Ответить на вопросы он не мог.
Прибывшая на место происшествия аварийная группа установила, что, по первоначальным данным, мужчина ехал на велосипеде по шоссе Таллинн-Палдиски в сторону Палдиски, но на 36-м километре на перекрестке Тагапере-теэ по невыясненной до сих пор причине потерял управление и упал в кювет.
По словам руководителя аварийной группы центра надзора за дорожным движением Пыхьяской префектуры Танеля Паюмаа, в настоящий момент неизвестно, участвовало ли в этом ДТП какое-нибудь другое транспортное средство.
Медики доставили мужчину в тяжелом состоянии в больницу. Так как у него не было при себе документов, сразу не удалось установить его личность. К среде, 15 августа, выяснилось, что речь идет о 81-летнем мужчине.
Полиция по-прежнему нуждается в помощи очевидцев.
«Для выяснения точных обстоятельств просим всех, кто стал очевидцем произошедшего, позвонить в полицию по номеру 612 3000 или написать на электронную почту pohja.lmt@politsei.ee», - попросил Танель Паюмаа.