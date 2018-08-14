Личность мужчины, найденного на обочине шоссе, установлена

Происшествие волости Ляэне-Харью. ФОТО: PPA

Прибывшая на место происшествия аварийная группа установила, что, по первоначальным данным, мужчина ехал на велосипеде по шоссе Таллинн-Палдиски в сторону Палдиски, но на 36-м километре на перекрестке Тагапере-теэ по невыясненной до сих пор причине потерял управление и упал в кювет.

По словам руководителя аварийной группы центра надзора за дорожным движением Пыхьяской префектуры Танеля Паюмаа, в настоящий момент неизвестно, участвовало ли в этом ДТП какое-нибудь другое транспортное средство.

Медики доставили мужчину в тяжелом состоянии в больницу. Так как у него не было при себе документов, сразу не удалось установить его личность. К среде, 15 августа, выяснилось, что речь идет о 81-летнем мужчине.

Полиция по-прежнему нуждается в помощи очевидцев.