Эдуард Успенский ФОТО: Альберт Труувяэрт

В Москве в возрасте 80 лет скончался знаменитый детский писатель Эдуард Успенский, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник. По данным источника, это случилось в доме писателя в новой Москве.

Недавно Успенский вернулся из Германии, где проходил очередной курс лечения. 9 августа его состояние резко ухудшилось. Врачи предложили ему госпитализацию, но писатель решил остаться дома, пишет Newsru.com.

Эдуард Успенский - советский и российский писатель, драматург и сценарист, автор детских книг, телеведущий. Он придумал популярных персонажей - Крокодила Гену и Чебурашку, кота Матроскина, Дядю Фёдора, почтальона Печкина, Шарика, братьев Колобков.

Он был одним из создателей детских телепередач "Спокойной ночи, малыши!", "АБВГДейка", "Радионяня", а также радиопрограммы об авторской песне "В нашу гавань заходили корабли", получившей в 2000 году премию ТЭФИ.