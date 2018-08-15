Ср, 15.08.2018
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Путин предложил Ким Чен Ыну встретиться в ближайшее время

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Владимир Путин.

ФОТО: Mikhael Klimentyev / Sputnik

Президент России Владимир Путин рассчитывает на встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном в ближайшем будущем, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"Я подтверждаю, что готов встретиться с Вами в ближайшее время, чтобы обсудить насущные вопросы двухсторонних отношений и важные проблемы региона", - цитирует ЦТАК телеграмму, направленную российским руководителем Ким Чен Ыну по случаю 73-й годовщины освобождения Кореи от японского колониального господства.

В телеграмме Путина также говорится, что он "удовлетворен тем, что отношения между двумя государствами носят дружественный и конструктивный характер", сообщает северокорейское агентство.

Со своей стороны лидер Северной Кореи направил телеграмму Путину, в которой говорится, что совместная борьба против японского милитаризма в годы Второй мировой войны является "крепкой основой" дружественных отношений между двумя странами и способствует их дальнейшему развитию в современных условиях, сообщил ЦТАК.

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