Путин предложил Ким Чен Ыну встретиться в ближайшее время

"Я подтверждаю, что готов встретиться с Вами в ближайшее время, чтобы обсудить насущные вопросы двухсторонних отношений и важные проблемы региона", - цитирует ЦТАК телеграмму, направленную российским руководителем Ким Чен Ыну по случаю 73-й годовщины освобождения Кореи от японского колониального господства.

В телеграмме Путина также говорится, что он "удовлетворен тем, что отношения между двумя государствами носят дружественный и конструктивный характер", сообщает северокорейское агентство.