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В США католические священники подозреваются в надругательстве над более чем 1000 детей

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Storm clouds pass over a Roman Catholic church in Pittsburgh, Pennsylvania, U.S. August 14, 2018. REUTERS/Jason Cohn

ФОТО: JASON COHN / REUTERS

Свыше 300 католических священников с 1950-х годов совершили надругательства над более чем 1 тысячей несовершеннолетних в шести епархиях американского штата Пенсильвания. Об этом свидетельствует обнародованный во вторник, 14 августа, доклад большого жюри - коллегии присяжных заседателей, которая в США определяет обоснованность предъявления официальных обвинений, пишет DW.com.

По данным жюри, в действительности число детей может быть намного выше, поскольку часть документов утрачена, а жертвы в большинстве случаев опасались огласки.

По словам генерального прокурора Пенсильвании, за два года расследования было выявлено, что случаи педофилии покрывались высокопоставленными представителями церкви в этом штате, а также на уровне Ватикана.

В июне 2016 года папа римский Франциск заявил, что епископы, отказывающиеся от расследования случаев педофилии в своих епархиях, потеряют свое место. Борьба с педофилией и "нулевая толерантность" к ней являются одной из центральных тем для Ватикана с момента избрания Франциска в 2013 году.

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