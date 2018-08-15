В США католические священники подозреваются в надругательстве над более чем 1000 детей

По данным жюри, в действительности число детей может быть намного выше, поскольку часть документов утрачена, а жертвы в большинстве случаев опасались огласки.

По словам генерального прокурора Пенсильвании, за два года расследования было выявлено, что случаи педофилии покрывались высокопоставленными представителями церкви в этом штате, а также на уровне Ватикана.

В июне 2016 года папа римский Франциск заявил, что епископы, отказывающиеся от расследования случаев педофилии в своих епархиях, потеряют свое место. Борьба с педофилией и "нулевая толерантность" к ней являются одной из центральных тем для Ватикана с момента избрания Франциска в 2013 году.