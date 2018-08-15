Ср, 15.08.2018
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Огромное осиное гнездо напугало хозяйку дома

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Herilasepesa.

ФОТО: Mailiis Ollino

Жительница Килинги-Нымме Сирье Лаур отмечала день рождения в своем доме на тихой улочке Казе, когда занимавшиеся ремонтом крыши рабочие пришли к ней с необычным подарком, пишет Pärnu Postimees.

В руках у рабочих было огромное осиное гнездо, которое они обнаружили на крыше. К счастью, обитателей в нем не было, кроме одной сонной осы.

Осиное гнездо.

ФОТО: Mailiis Ollino

«Я впервые видела такое гнездо. Как будто из песка сделано, с такими красивым волнистым узором. Внутри виднелись соты», - сказала Лаур.

«Спереди гнездо было округлым, а сзади плоским. Даже представить сложно, как оно уместилось под небольшой крышей», - поделилась подробностями хозяйка дома.

По словам Лаур, она не замечала, чтобы в саду ее дома было много ос.

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