Огромное осиное гнездо напугало хозяйку дома

В руках у рабочих было огромное осиное гнездо, которое они обнаружили на крыше. К счастью, обитателей в нем не было, кроме одной сонной осы.

Осиное гнездо. ФОТО: Mailiis Ollino

«Я впервые видела такое гнездо. Как будто из песка сделано, с такими красивым волнистым узором. Внутри виднелись соты», - сказала Лаур.

«Спереди гнездо было округлым, а сзади плоским. Даже представить сложно, как оно уместилось под небольшой крышей», - поделилась подробностями хозяйка дома.