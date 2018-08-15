Огромное осиное гнездо напугало хозяйку дома
15 августа 2018, 8:31
Жительница Килинги-Нымме Сирье Лаур отмечала день рождения в своем доме на тихой улочке Казе, когда занимавшиеся ремонтом крыши рабочие пришли к ней с необычным подарком, пишет Pärnu Postimees.
В руках у рабочих было огромное осиное гнездо, которое они обнаружили на крыше. К счастью, обитателей в нем не было, кроме одной сонной осы.
«Я впервые видела такое гнездо. Как будто из песка сделано, с такими красивым волнистым узором. Внутри виднелись соты», - сказала Лаур.
«Спереди гнездо было округлым, а сзади плоским. Даже представить сложно, как оно уместилось под небольшой крышей», - поделилась подробностями хозяйка дома.
По словам Лаур, она не замечала, чтобы в саду ее дома было много ос.