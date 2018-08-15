Дочерняя фирма Nordica будет работать на внутреннем рынке Швеции

Компания Regional Jet OÜ - дочерняя фирма эстонской национальной авиакомпании Nordica - выиграла конкурс на обслуживание маршрута между Стокгольмом и расположенными в северной части Швеции городами Елливаре и Арвидсъяуром.
Авиасообщение между Стокгольмом, Елливаре и Арвидсъяуром субсидирует шведское государство субсидирует, а заключенный договор обслуживания будет действовать до октября 2019 года, сообщает пресс-служба Nordica.
Полеты по данному маршруту прекратились в конце мая этого года в результате банкротства местной авиакомпании Nextjet.
Транспортный департамент Швеции провел срочный конкурс на возобновление полетов, и победа досталась эстонской авиафирме.
Вышеназванный маршрут будет обслуживать реактивный 88–90-местный самолет Nordica CRJ900.