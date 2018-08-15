Ср, 15.08.2018
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  • Дочерняя фирма Nordica будет работать на внутреннем рынке Швеции

Дочерняя фирма Nordica будет работать на внутреннем рынке Швеции

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Nordica lennuk.

ФОТО: JAANUS LENSMENT/POSTIMEES / PM/SCANPIX BALTICS

Компания Regional Jet OÜ - дочерняя фирма эстонской национальной авиакомпании Nordica - выиграла конкурс на обслуживание маршрута между Стокгольмом и расположенными в северной части Швеции городами Елливаре и Арвидсъяуром.

Авиасообщение между Стокгольмом, Елливаре и Арвидсъяуром субсидирует шведское государство субсидирует, а заключенный договор обслуживания будет действовать до октября 2019 года, сообщает пресс-служба Nordica.

Полеты по данному маршруту прекратились в конце мая этого года в результате банкротства местной авиакомпании Nextjet. 

Транспортный департамент Швеции провел срочный конкурс на возобновление полетов, и победа досталась эстонской авиафирме. 

Вышеназванный маршрут будет обслуживать реактивный 88–90-местный самолет Nordica CRJ900.

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