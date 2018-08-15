Бонни и Клайды кесклиннаского разлива

Не организовать ли своего рода «отряды самообороны», которые бы, под видом пьяных до беспомощности лохов, «патрулировали» бы вечерние улицы Старого города?

Ну, а не повезет и попадешь в полицию… Риск – благородное дело, кто не рискует, тот не пьет шампанское! Пострадать от ментов (копов и т.д.) – это тоже рррромантка!

NB! На похороны реальной, а не киношной, Бонни Элизабет Паркер пришли почтить память своего кумира более пятидесяти тысяч юных американцев и американок…

Не нарваться бы на «Ликвидацию»

Все эти сообщения, безусловно, вселяют тревогу. И хотя полиция всеми доступными средствами старается внушить населению, что ситуация находится под контролем, но кое-какие детали вызывают настороженность.

Полицейские чины констатируют, что у них имеется «информация, указывающая на большее число нападений, но нет заявлений от пострадавших». И при этом призывают родителей обращать больше внимания на поведение своих детей. Речь идет не о неблагополучных семьях, а как раз о нормальных, дети из которых могут подвергнуться нападению подростковых группировок.

«Если взрослый видит, что у ребенка появились синяки или другие повреждения, расспросите его об этом. Если ребенок не идет на контакт, надо привлечь специалиста – сотрудника по работе с молодёжью или полицейского. Униженный ребенок не осмелится сам просить помощи, поэтому взрослые должны увидеть неладное и вмешаться», – советует Рогер Кумм.

Слов нет, все эти советы явно нелишние. Но как-то все это выглядит вяло и неубедительно. Я не берусь давать специалистам советы, но, по-моему, есть более активные и жесткие методы выявления, выражаясь юридическим языком, события преступления. И принятия соответствующих мер…

Понятно, что внедрить в молодежную банду своего агента под прикрытием – дело сложное, но и сидеть, сложа руки, в ожидании, что кто-то из потерпевших придёт и принесет заявление – тоже малоэффективно.

А между тем в обществе назревает недовольство складывающейся ситуацией. Недавно в одной компании мне довелось услышать предложение, правда, высказанное (пока?) в шутливой форме: а не последовать ли примеру маршала Жукова, показанного нам в фильме «Ликвидация»? То есть, не организовать ли своего рода «отряды самообороны», которые под видом пьяных до беспомощности лохов «патрулировали» бы вечерние улицы Старого города, провоцируя подростков на нападение, а потом расправляться с ними по-свойски, чтобы другим неповадно было!?

Самосуд – самое (извините за тавтологию) соблазнительное, но и самое опасное из всего, что может случиться в нынешних условиях. Такие «отряды», раз возникнув, уже вряд ли смогут (или захотят) самоликвидироваться после выполнения поставленной задачи. Потому что зло многолико, борьба с ним требует энтузиазма, постоянных и неустанных усилий. И если удастся ликвидировать молодежные банды или хотя бы заметно снизить их активность, этот успех может побудить к новым подвигам в битве с силами тьмы. Кто окажется в роли таковых – люди с другим цветом кожи или разрезом глаз, бомжи или жрицы продажной любви – не может предсказать никто…

Еще раз повторю: в той компании, где я услышал это предложение, вряд ли найдется человек, который отнёсся бы к нему всерьез. Слишком солидный народ там собирался, слишком высок возрастной и интеллектуальный ценз этих людей.