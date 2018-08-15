Бонни и Клайды кесклиннаского разлива

Подростковые банды, терроризирующие население малых и больших городов, - примета отнюдь не только новейшего времени и не только Таллинна.
Классика жанра – культовая голливудская киносага «Бонни и Клайд». Она в романтических тонах повествует о знаменитой в 1920–1930-е годы паре молодых любовников-гангстеров, которые создали и возглавили юношескую банду, действовавшую с особой дерзостью и жестокостью.
Хотя, если по большому счёту, молодёжными ОПГ можно ведь в определённой степени считать и компании, состоявшие из сторонников двух знатных веронских кланов – Монтекки и Капулетти. Чем кончилось это противостояние, мы помним. Да и реальные Бонни и Клайд не дожили не то чтобы до старости, но и просто до зрелого возраста. Клайду Бэрроу было всего двадцать пять, а его верной подружке – почти на два года меньше, когда их машину обстреляли техасские рейнджеры. Всего в автомобиль попало 167 пуль, из них 110 буквально изрешетили тела молодых гангстеров.
Романтики с большой дороги
К сожалению, чужой опыт – хоть воспетый искусством, хоть жизненный – никого ничему не учит. А если и учит, то только обратному: будь, как они! Живи быстро, умри молодым!
Наберите в Google фразу «подростковые банды», и поисковик с готовностью выдаст внушительный список ссылок только на недавние публикации, и только в эстонских СМИ, не говоря уже о других странах.
В числе последних из этого списка – сообщение об орудующей в районе Кесклинн преступной группировке несовершеннолетних, в которую входят также несколько более взрослых правонарушителей, уже имеющих опыт отсидки.
Об одном из таких парней, взятом под стражу за нападение в компании с двумя 15-летними на двоих мужчин недалеко от Центра русской культуры, окружной прокурор Пыхьяской окружной прокуратуры Рита Синивяли говорит в сообщении для прессы: «Он вышел из тюрьмы месяц назад, но, видимо, вновь решил ступить на тот же путь». По словам другого представителя правоохранительных органов, руководителя следственного отдела Пыхьяской префектуры Рогера Кумма, «в банде состоит примерно 20 человек, среди них – как мальчики, так и девочки».
То ли подражая героям бандитского эпоса, то ли копируя поведение молодых хищников в формирующихся стаях, современные «Бонни и Клайды» нападают на свои жертвы скопом, чтобы сразу ошеломить, парализовать волю к сопротивлению и лишить возможности защищаться.
В подобном поведении подростков нет ничего нового или неожиданного. Неустойчивая, ещё только находящаяся в стадии становления, их психика требует острых, необычных ощущений, а физиология – повышенных физических нагрузок. Эта проблема возникла не вчера и будет решена не завтра, если вообще она имеет решение.
Библейские заповеди до многих не доходят – то ли буквально, просто не попадаются в поле зрения, то ли морально – по глухоте душевной; а спортивных залов и стадионов на всех не хватает, да и не всем это интересно.
Зато так легко стать «героем», примкнув к какой-нибудь банде или организовав её собственными силами. Не надо корячиться над книжками или изнурять себя гантелями – налетай всей стаей на пьяных лохов или совсем мелких малявок с крутыми смартфонами, и себя проявишь, и какой-нибудь куш на халяву сорвёшь, чем не жизнь?
Не организовать ли своего рода «отряды самообороны», которые бы, под видом пьяных до беспомощности лохов, «патрулировали» бы вечерние улицы Старого города?
Ну, а не повезет и попадешь в полицию… Риск – благородное дело, кто не рискует, тот не пьет шампанское! Пострадать от ментов (копов и т.д.) – это тоже рррромантка!
NB! На похороны реальной, а не киношной, Бонни Элизабет Паркер пришли почтить память своего кумира более пятидесяти тысяч юных американцев и американок…
Не нарваться бы на «Ликвидацию»
Все эти сообщения, безусловно, вселяют тревогу. И хотя полиция всеми доступными средствами старается внушить населению, что ситуация находится под контролем, но кое-какие детали вызывают настороженность.
Полицейские чины констатируют, что у них имеется «информация, указывающая на большее число нападений, но нет заявлений от пострадавших». И при этом призывают родителей обращать больше внимания на поведение своих детей. Речь идет не о неблагополучных семьях, а как раз о нормальных, дети из которых могут подвергнуться нападению подростковых группировок.
«Если взрослый видит, что у ребенка появились синяки или другие повреждения, расспросите его об этом. Если ребенок не идет на контакт, надо привлечь специалиста – сотрудника по работе с молодёжью или полицейского. Униженный ребенок не осмелится сам просить помощи, поэтому взрослые должны увидеть неладное и вмешаться», – советует Рогер Кумм.
Слов нет, все эти советы явно нелишние. Но как-то все это выглядит вяло и неубедительно. Я не берусь давать специалистам советы, но, по-моему, есть более активные и жесткие методы выявления, выражаясь юридическим языком, события преступления. И принятия соответствующих мер…
Понятно, что внедрить в молодежную банду своего агента под прикрытием – дело сложное, но и сидеть, сложа руки, в ожидании, что кто-то из потерпевших придёт и принесет заявление – тоже малоэффективно.
А между тем в обществе назревает недовольство складывающейся ситуацией. Недавно в одной компании мне довелось услышать предложение, правда, высказанное (пока?) в шутливой форме: а не последовать ли примеру маршала Жукова, показанного нам в фильме «Ликвидация»? То есть, не организовать ли своего рода «отряды самообороны», которые под видом пьяных до беспомощности лохов «патрулировали» бы вечерние улицы Старого города, провоцируя подростков на нападение, а потом расправляться с ними по-свойски, чтобы другим неповадно было!?
Самосуд – самое (извините за тавтологию) соблазнительное, но и самое опасное из всего, что может случиться в нынешних условиях. Такие «отряды», раз возникнув, уже вряд ли смогут (или захотят) самоликвидироваться после выполнения поставленной задачи. Потому что зло многолико, борьба с ним требует энтузиазма, постоянных и неустанных усилий. И если удастся ликвидировать молодежные банды или хотя бы заметно снизить их активность, этот успех может побудить к новым подвигам в битве с силами тьмы. Кто окажется в роли таковых – люди с другим цветом кожи или разрезом глаз, бомжи или жрицы продажной любви – не может предсказать никто…
Еще раз повторю: в той компании, где я услышал это предложение, вряд ли найдется человек, который отнёсся бы к нему всерьез. Слишком солидный народ там собирался, слишком высок возрастной и интеллектуальный ценз этих людей.
Но где гарантия, что подобная идея уже не зреет в других головах – более горячих и бесшабашных? Не дай нам бог таких защитников униженных и оскорблённых!..