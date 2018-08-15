Киберпреступники намерены провести глобальную атаку на банкоматы

Сотрудники ведомства отметили, что киберпреступники в ближайшее время намерены провести глобальную атаку на банкоматы, чтобы вывести неограниченное количество средств. По сведениям бюро, мошенники планируют получить доступ к данным эмитента, купить в даркнете номера дебетовых и кредитных карт, а затем изготовить фиктивные карты-клоны, пишет lenta.ru.

После взлома банка-эмитента хакеры смогут отключить защиту от мошенничества, что позволит изменить остатки средств на счетах и повысить максимально возможные суммы для вывода из банкоматов.

В ФБР посоветовали банкам проверить все системы на наличие вредоносного ПО или несанкционированного доступа, а также ввести двухфакторную аутентификацию для вывода крупных сумм и проверить возможный рост операций по снятию крупных сумм.