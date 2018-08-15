Фото: Серхио Рамос растрогал посетивших тренировку "Реала" детей
15 августа 2018, 8:57
"Сливочные" провели вчерашнюю тренировку на стадионе "Лиллекюла" в красных тренировочных футболках. Капитан команды, Серхио Рамос, закончил тренировку в черной майке.
Причина, по которой Рамос закончил занятие в отличной от партнеров форме, очень трогательна: на тренировке "Реала" присутствовали дети с нарушениями зрения. В конце тренировки мадридцы сфотографировались с детьми, а Серхио Рамос отдал свою красную тренировочную футболку одному из ребят, пришедших на тренировочное занятие мадридцев.