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  • Фото: Серхио Рамос растрогал посетивших тренировку "Реала" детей

Фото: Серхио Рамос растрогал посетивших тренировку "Реала" детей

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Madridi Reali kapten Sergio Ramos eilsel treeningul. FOTO: Mihkel Maripuu

ФОТО: Mihkel Maripuu

"Сливочные" провели вчерашнюю тренировку на стадионе "Лиллекюла" в красных тренировочных футболках. Капитан команды, Серхио Рамос, закончил тренировку в черной майке.

Причина, по которой Рамос закончил занятие в отличной от партнеров форме, очень трогательна: на тренировке "Реала" присутствовали дети с нарушениями зрения. В конце тренировки мадридцы сфотографировались с детьми, а Серхио Рамос отдал свою красную тренировочную футболку одному из ребят, пришедших на тренировочное занятие мадридцев.

Серхио Рамос подарил свою тренировочную футболку ребенку с нарушением зрения.

ФОТО: Pavel Golovkin / AP

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