Фото: Серхио Рамос растрогал посетивших тренировку "Реала" детей

Причина, по которой Рамос закончил занятие в отличной от партнеров форме, очень трогательна: на тренировке "Реала" присутствовали дети с нарушениями зрения. В конце тренировки мадридцы сфотографировались с детьми, а Серхио Рамос отдал свою красную тренировочную футболку одному из ребят, пришедших на тренировочное занятие мадридцев.