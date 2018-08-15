Тренировке мадридского "Атлетико" в Таллинне предшествовал неспортивный поступок

Пока футболисты "Атлетико" готовились к своей первой официальной тренировке на газоне стадиона сегодняшнего финала и работники стадиона помогали устанавливать оборудование для проведения занятия, помощник Диего Симеоне, Герман Бургос, решил покурить на лавочке стадиона "Лиллекюла".

По правилам ФИФА и УЕФА, а также по законам стран Евросоюза, курение в чаше стадиона, то есть на трибуне или на тренерской скамейке, является строгим нарушением.