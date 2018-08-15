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  • Тренировке мадридского "Атлетико" в Таллинне предшествовал неспортивный поступок

Тренировке мадридского "Атлетико" в Таллинне предшествовал неспортивный поступок

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Диего Симеоне и Герман Бургос

ФОТО: Juan Medina / Reuters

В то время, когда Диего Симеоне вместе с Диего Годином и Коке представляли "матрасников" на пресс-конференции УЕФА, на стадионе "Лиллекюла" произошло крайне неспортивное событие.

Пока футболисты "Атлетико" готовились к своей первой официальной тренировке на газоне стадиона сегодняшнего финала и работники стадиона помогали устанавливать оборудование для проведения занятия, помощник Диего Симеоне, Герман Бургос, решил покурить на лавочке стадиона "Лиллекюла".

По правилам ФИФА и УЕФА, а также по законам стран Евросоюза, курение в чаше стадиона, то есть на трибуне или на тренерской скамейке, является строгим нарушением.

Пока, правда неизвестно, будут ли применены санкции к Бургосу, который с 2011 года помогает Симеоне в "Атлетико". До этого тренеры вместе работали в Аргентине и Италии.

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