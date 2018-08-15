К водителям, зависимым от телефона, нужно относиться как к пьяным

Использование смартфонов за рулем – это растущая проблема, в борьбе с которой поможет не ужесточение наказания, а скорее создание общего неприятия, усиление вероятности быть пойманным и оснащение дорог автоматизированным контролем, объяснили Postimees специалисты.
Ведущий чиновник по охране общественного порядка Департамента полиции и погранохраны Сирле Лойго заверила, что полиция обращает все больше внимания на тех, кто пользуется за рулем телефонами, но решить эту проблему полицейские в одиночку не могут. «Помогло бы усиление автоматизированного надзора, рост осведомленности людей и пример: если родители будущего водителя ведут себя за рулем правильно и уважительно по отношению к другим участникам движения, того же можно ожидать и от подрастающего поколения». Полиция не дотянется до каждого зависимого от телефона.
Лойго сравнила тычущего пальцем в смартфон водителя с человеком, садящимся за руль на пьяную голову. Большинство понимает, что ограничение свободы водителя-пьяницы снижает вероятность возникновения аварии: «Так же нужно поступать и с теми, кто бесконечно водит пальцем по экрану. Да, невозможно отстранить от вождения всех пьяных, нельзя и выловить всех любителей смартфонов, но серьезная ответная реакция общества на такое поведение могло бы очень этому поспособствовать».
По словам руководителя отдела дорожной безопасности Департамента шоссейных дорог Эрика Эрнитса, для снижения использования смартфонов за рулем нужно снова и снова проводить просветительские кампании, но невежество само по себе, по его словам, проблемой уже не является.
«Согласно исследованиям, практически все участники движения считают использование телефона за рулем опасным, но все равно используют его. Отвечая на вопросы, эти самые участники движения говорят, что для изменения ситуации нужны более строгие наказания за посторонние занятия во время управления автомобилем. Это означает, что все признают наличие проблемы, но сами не могут удержаться от нарушения правил», - сказал Эрнитс.
Руководитель Фонда дорожного страхования Март Йессе отметил, что использование смартфонов за рулем - конечно, растущая проблема, но это очень сложно доказать и связать с причинами возникновения ДТП.
«Конечно, стоит обсудить изменение закона, чтобы после аварии у полиции, страховщиков и других участников процесса было больше возможностей для получения информации об использовании телефона или других приборов во время совершения аварии, - сказал Йессе. – К сожалению, в отличие от алкогольного опьянения зависимость от телефона измерить невозможно».
Более жесткое наказание
Эрик Эрнитс сказал, что в Департаменте шоссейных дорог ужесточение наказания за использование смартфона за рулем отдельно не обсуждалось: «Намного важнее ужесточения наказания для предотвращения нарушений наличие серьезного риска быть пойманным. В дорожном надзоре это называется субъективным риском. Если наказание жесткое, а попадаются крайне редко, это не заставит участников движения вести себя правильно».
По оценке Марта Йессе, нет смысла еще больше ужесточать наказания, поскольку они в Эстонии и без того жесткие: «Проблема все же в минимальности дорожного надзора и в том, что участники движения все больше ощущают, что вероятность быть пойманным крайне мала. Желание ужесточить наказание – вполне обычная реакция общества, но в действительности вероятность попасться в момент правонарушения для человека намного важнее, чем строгость наказания. Поэтому хотелось бы видеть большее применение уже имеющихся законов».
Эксперт по дорожному праву, присяжный адвокат Индрек Сирк сказал, что сейчас за посторонние занятия за рулем можно наказать гораздо меньше участников движения, чем за иные так называемые нарушения: «Максимальное наказание – 80 евро. Учитывая масштабы проблемы и ее опасность, стоит подумать о создании отдельной части Закона о дорожном движении: использование ремней безопасности, пересечение перекрестков или нарушение правил парковки».
Иные методы
Во-первых, по словам Сирка, нужно повысить осведомленность людей о том, насколько опасной может быть такая деятельность.
Во-вторых, общество должно принять за основу, что такая деятельность порицается, как в целом было усвоено, что управление в состоянии опьянения или езда без ремня безопасности неразумны.
В-третьих, нужно искать технологические решение для предотвращения такой деятельности: на уровне того, что если не пристегнуть ремень, то машина подает сигнал или включается алкозамок.
В-четвертых, должен возникнуть субъективный риск или страх быть пойманным. Если возможность попасться невелика, то соблюдение правил не считается важным, отметил Сирк. Для выявления нарушения недостаточно только полицейского надзора, нужны технические вспомогательные средства и автоматизированный контроль.
«Поскольку выявление посторонних занятий (как минимум – телефон в руках) в целом упрощается при наличии видеокамер, то можно было бы подумать, например, об установке таких камер на перекрестках и на общественном транспорте. Это помогло бы следить за большим количеством участников движения»,- посоветовал Сирк.
По оценке Марта Йессе, в надзоре за дорожным движением нужно было бы больше использовать электронный контроль: «Годами рассуждали об адаптации закона, чтобы можно было расширить электронный надзор с фиксации превышения скорости, до, например, злоупотреблений полосами для общественного транспорта, пересечения перекрестков на красный сигнал светофора, езды без техосмотра, страховки и регистрации. Это стало бы чрезвычайно действенным методом, но из-за крайне медленного законодательного процесса, сейчас это невозможно. Если бы была малейшая политическая воля, это можно было бы решить за пару месяцев».
По словам Эрика Эрниста, важно, чтобы участники движения чувствовали, что в случае нарушения правил они сильно рискуют быть наказанными: «Наказание должно влиять на участников движения. Это не обязательно денежное наказание, лишение прав и так далее. В зависимости от человека и ситуации, то же воздействие может оказать простое предупреждение полиции, или 10-20-минутное ожидание на обочине, пока полиция оформит документы».
Есть, о чем задуматься
По данным проведенного летом прошлого года опроса, в Эстонии каждый день из-за посторонней деятельности за рулем в среднем происходит пять аварий и 72 процента водителей признают, что в течение последних 12 месяцев использовали мобильный телефон, находясь за рулем.
В этом году на дорогах погибли уже 53 человека – это больше, чем за весь прошлый год. В 2017 году в автоавариях погибли 48 человек, что является самым маленьким показателем с момента восстановления независимости республики. Самым трагическим был 1991 год, когда в Эстонии на дорогах погибли 491 и получили травмы 2175 человек.