К водителям, зависимым от телефона, нужно относиться как к пьяным

Ведущий чиновник по охране общественного порядка Департамента полиции и погранохраны Сирле Лойго заверила, что полиция обращает все больше внимания на тех, кто пользуется за рулем телефонами, но решить эту проблему полицейские в одиночку не могут. «Помогло бы усиление автоматизированного надзора, рост осведомленности людей и пример: если родители будущего водителя ведут себя за рулем правильно и уважительно по отношению к другим участникам движения, того же можно ожидать и от подрастающего поколения». Полиция не дотянется до каждого зависимого от телефона.

Лойго сравнила тычущего пальцем в смартфон водителя с человеком, садящимся за руль на пьяную голову. Большинство понимает, что ограничение свободы водителя-пьяницы снижает вероятность возникновения аварии: «Так же нужно поступать и с теми, кто бесконечно водит пальцем по экрану. Да, невозможно отстранить от вождения всех пьяных, нельзя и выловить всех любителей смартфонов, но серьезная ответная реакция общества на такое поведение могло бы очень этому поспособствовать».

По словам руководителя отдела дорожной безопасности Департамента шоссейных дорог Эрика Эрнитса, для снижения использования смартфонов за рулем нужно снова и снова проводить просветительские кампании, но невежество само по себе, по его словам, проблемой уже не является.

«Согласно исследованиям, практически все участники движения считают использование телефона за рулем опасным, но все равно используют его. Отвечая на вопросы, эти самые участники движения говорят, что для изменения ситуации нужны более строгие наказания за посторонние занятия во время управления автомобилем. Это означает, что все признают наличие проблемы, но сами не могут удержаться от нарушения правил», - сказал Эрнитс.

Руководитель Фонда дорожного страхования Март Йессе отметил, что использование смартфонов за рулем - конечно, растущая проблема, но это очень сложно доказать и связать с причинами возникновения ДТП.

«Конечно, стоит обсудить изменение закона, чтобы после аварии у полиции, страховщиков и других участников процесса было больше возможностей для получения информации об использовании телефона или других приборов во время совершения аварии, - сказал Йессе. – К сожалению, в отличие от алкогольного опьянения зависимость от телефона измерить невозможно».

Более жесткое наказание

Эрик Эрнитс сказал, что в Департаменте шоссейных дорог ужесточение наказания за использование смартфона за рулем отдельно не обсуждалось: «Намного важнее ужесточения наказания для предотвращения нарушений наличие серьезного риска быть пойманным. В дорожном надзоре это называется субъективным риском. Если наказание жесткое, а попадаются крайне редко, это не заставит участников движения вести себя правильно».