В Пентагоне объяснили необходимость космических войск угрозой, исходящей от России и Китая

По данным издания, Мэттис утверждает, что у США нет планов по размещению оружия в космосе, пишет Newsru.com. Он подчеркнул, что спутники играют важную роль не только в проведении военных операций, но и жизненно необходимы для мировой экономики. А создание Космических сил является ответом на растущие угрозы со стороны других стран, сигналом чего стали действия Китая, который в январе 2007 года с помощью ракеты наземного базирования уничтожил собственный метеорологический спутник, чтобы продемонстрировать Соединенным Штатам свои возможности.

"Мы поняли, что китайцы могут уничтожить спутник в космосе, - сказал Маттис. - С тех пор наши разведывательные службы наблюдали за тем, как другие страны, в том числе Россия, развивают свои наступательные возможности в космосе". По словам главы Минобороны, США не могут игнорировать потенциальные угрозы для американских спутников.

"Мы ничего не развязываем. Мы говорим, что сможем защитить наши спутники в космосе. В то же время, если кто-то попытается атаковать с использованием военных средств, мы не будет безучастно взирать на это. У нас нет планов милитаризовать космическое пространство. Однако в случае необходимости мы будем защищаться в космосе", - подчеркнул он.

В конце октября 2017 года США отказались поддержать в ООН три резолюции, направленные на предотвращение гонки вооружений в космосе и разработанные в соавторстве Россией, Китаем и рядом других стран. Ключевым элементом одной из резолюций являлся призыв к скорейшему запуску международных переговоров о выработке юридически обязывающего документа, призванного не допустить размещения оружия в космосе.