В Пентагоне объяснили необходимость космических войск угрозой, исходящей от России и Китая

Глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что США необходимы Космические силы для защиты своих спутников от России и Китая. Как сообщает газета The Washington Post, об этом он заявил в ходе своего визита в Бразилию.
По данным издания, Мэттис утверждает, что у США нет планов по размещению оружия в космосе, пишет Newsru.com. Он подчеркнул, что спутники играют важную роль не только в проведении военных операций, но и жизненно необходимы для мировой экономики. А создание Космических сил является ответом на растущие угрозы со стороны других стран, сигналом чего стали действия Китая, который в январе 2007 года с помощью ракеты наземного базирования уничтожил собственный метеорологический спутник, чтобы продемонстрировать Соединенным Штатам свои возможности.
"Мы поняли, что китайцы могут уничтожить спутник в космосе, - сказал Маттис. - С тех пор наши разведывательные службы наблюдали за тем, как другие страны, в том числе Россия, развивают свои наступательные возможности в космосе". По словам главы Минобороны, США не могут игнорировать потенциальные угрозы для американских спутников.
"Мы ничего не развязываем. Мы говорим, что сможем защитить наши спутники в космосе. В то же время, если кто-то попытается атаковать с использованием военных средств, мы не будет безучастно взирать на это. У нас нет планов милитаризовать космическое пространство. Однако в случае необходимости мы будем защищаться в космосе", - подчеркнул он.
В конце октября 2017 года США отказались поддержать в ООН три резолюции, направленные на предотвращение гонки вооружений в космосе и разработанные в соавторстве Россией, Китаем и рядом других стран. Ключевым элементом одной из резолюций являлся призыв к скорейшему запуску международных переговоров о выработке юридически обязывающего документа, призванного не допустить размещения оружия в космосе.
В июне президент США Дональд Трамп отдал распоряжение Пентагону создать Космические силы в качестве полноценного вида ВС страны. Глава Белого дома уже неоднократно высказывал идею формирования таких сил. Выступая в марте перед морскими пехотинцами на авиабазе Мирамар (штат Калифорния), он подчеркнул, что "новой национальной космической стратегией США космос признан зоной военных действий, как земля, воздух и море". А недавно стало известно, что США планируют разместить в космосе сенсоры ПРО, чтобы обнаруживать и отслеживать гиперзвуковые угрозы и другие более сложные цели, а также перехватывать ракеты на этапе подъема или полета.