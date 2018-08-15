При пожаре в жилом доме погибла пожилая женщина

По словам пресс-секретаря Спасательного департамента, спустя 13 минут после полуночи спасатели получили вызов в волость Пейпсияэре, где горел одноэтажный деревянный дом.

Когда спасатели прибыли на место происшествия, половина дома была охвачена огнем. Поскольку было известно, что внутри находится пожилая женщина, спасатели проникли в дом с его второй половины.