При пожаре в жилом доме погибла пожилая женщина
15 августа 2018, 9:37
В ночь на среду в волости Пейпсияэре в Тартумаа в результате пожара в жилом доме погибла 69-летняя женщина.
По словам пресс-секретаря Спасательного департамента, спустя 13 минут после полуночи спасатели получили вызов в волость Пейпсияэре, где горел одноэтажный деревянный дом.
Когда спасатели прибыли на место происшествия, половина дома была охвачена огнем. Поскольку было известно, что внутри находится пожилая женщина, спасатели проникли в дом с его второй половины.
По словам пресс-секретаря Лыунаского спасательного центра, сначала никого не нашли, во вторую половину дома проникнуть сразу же не удалось. Спустя полчаса после получения вызова пожилая женщина, наконец, была найдена, но, к сожалению, мертвой.