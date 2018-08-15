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Легенда "Формулы-1" завершает карьеру

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Fernando Alonso kihutas Ferrariga aastatel 2010-2014.

ФОТО: Kerstin Joensson / AP

Пилот «Макларена» Фернандо Алонсо объявил об уходе из «Формулы-1», передает sports.ru.

Двукратный чемпион мира заявил, что сезон-2018 станет для него последним.

«После семнадцати лет, проведенных в этом потрясающем спорте, пришло время для перемен, нужно двигаться дальше.

Я наслаждался каждой минутой по ходу этих невероятных сезонов, и мне не хватит слов, чтобы поблагодарить всех людей, которые приложили к этому руку.

В этом сезоне остается еще несколько Гран-при, и я приму в них участие, выкладываясь больше и решительнее, чем когда-либо.

Посмотрим, что принесет нам будущее, какие захватывающие испытания ждут за поворотом. Я переживаю один их самых счастливых периодов в своей жизни, но теперь нужно будет отправиться исследовать что-то новое.

Хотел бы поблагодарить всех в «Макларене». Мое сердце всегда будет принадлежать этой команде. Я знаю, что в будущем они станут сильнее и может быть, для меня настанет подходящий момент вернуться в «Ф-1». Я был бы этому очень и очень рад», – цитирует Алонсо официальный сайт «Макларена».

37-летний испанец провел в «Формуле-1» 17 сезонов (2001, 2003–2018).

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