Легенда "Формулы-1" завершает карьеру

Пилот «Макларена» Фернандо Алонсо объявил об уходе из «Формулы-1», передает sports.ru.
Двукратный чемпион мира заявил, что сезон-2018 станет для него последним.
«После семнадцати лет, проведенных в этом потрясающем спорте, пришло время для перемен, нужно двигаться дальше.
Я наслаждался каждой минутой по ходу этих невероятных сезонов, и мне не хватит слов, чтобы поблагодарить всех людей, которые приложили к этому руку.
В этом сезоне остается еще несколько Гран-при, и я приму в них участие, выкладываясь больше и решительнее, чем когда-либо.
Посмотрим, что принесет нам будущее, какие захватывающие испытания ждут за поворотом. Я переживаю один их самых счастливых периодов в своей жизни, но теперь нужно будет отправиться исследовать что-то новое.
Хотел бы поблагодарить всех в «Макларене». Мое сердце всегда будет принадлежать этой команде. Я знаю, что в будущем они станут сильнее и может быть, для меня настанет подходящий момент вернуться в «Ф-1». Я был бы этому очень и очень рад», – цитирует Алонсо официальный сайт «Макларена».
37-летний испанец провел в «Формуле-1» 17 сезонов (2001, 2003–2018).