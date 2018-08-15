Андрес Сутть вступил в Партию реформ

«Мне небезразлично будущее Эстонии и я хочу, чтобы местным жителем здесь жилось хорошо. Поэтому я решил влиться в команду Каи Каллас и баллотироваться на парламентских выборах», - объяснил Сутть причины вступления в Партию реформ.