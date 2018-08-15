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Андрес Сутть вступил в Партию реформ

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Андрес Сутть.

ФОТО: Reformierakond

Андрес Сутть, в июне этого года покинувший одну из руководящих должностей концерна Eesti Energia, теперь вступил в Партию реформ.

«Мне небезразлично будущее Эстонии и я хочу, чтобы местным жителем здесь жилось хорошо. Поэтому я решил влиться в команду Каи Каллас и баллотироваться на парламентских выборах», - объяснил Сутть причины вступления в Партию реформ.

Ранее он был старшим советником исполнительного директора Европейского фонда финансовой стабильности (ЕФФС) и членом совета директоров Международного валютного фонда (МВФ).

С 2001 по 2009 год он был вице-президентом Банка Эстонии.

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