Волкер: Путин ожидал, что реакция Запада на его действия на Украине будет незначительной

"Путин ожидал, что реакция запада на его действия на Украине будет незначительной. В случае с Крымом он прав - не было значительной реакции. Были определенные санкции, но в них не было много силы. Только когда российская оккупация коснулась восточной Украины - Запад пошел дальше и начал действовать. Изменилось и отношение многих стран Западной Европы в отношении России ", - заявил Волкер в ходе дискуссии, посвященной годовщине российско-грузинской войны, сообщает "Голос Америки".

По его мнению, страны Запада поняли, что не могут больше игнорировать российскую агрессию и должны противодействовать ей. "Такая политика продолжается более четырех лет и, думаю, что это было неожиданным для России. Санкции имели сдерживающий эффект", - добавил спецпредставитель США.

Волкер считает, что Россия начинает понимать, что нельзя быть империей и иметь хорошие отношения с соседями одновременно.

"Грузинский урок (войны 2008 года - ред.), который повлиял на войну на Украине: Россия почувствовала, что она может это делать - использовать военные силы на чужой территории, вмешиваться в управление другими странами", - сказал К.Волкер, отметив, что Запад должен изменить этот урок для Москвы.