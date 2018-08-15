Волкер: Путин ожидал, что реакция Запада на его действия на Украине будет незначительной

Специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что президент России Владимир Путин не ожидал, жесткой реакции Запада на его действия на Украине.
"Путин ожидал, что реакция запада на его действия на Украине будет незначительной. В случае с Крымом он прав - не было значительной реакции. Были определенные санкции, но в них не было много силы. Только когда российская оккупация коснулась восточной Украины - Запад пошел дальше и начал действовать. Изменилось и отношение многих стран Западной Европы в отношении России ", - заявил Волкер в ходе дискуссии, посвященной годовщине российско-грузинской войны, сообщает "Голос Америки".
По его мнению, страны Запада поняли, что не могут больше игнорировать российскую агрессию и должны противодействовать ей. "Такая политика продолжается более четырех лет и, думаю, что это было неожиданным для России. Санкции имели сдерживающий эффект", - добавил спецпредставитель США.
Волкер считает, что Россия начинает понимать, что нельзя быть империей и иметь хорошие отношения с соседями одновременно.
"Грузинский урок (войны 2008 года - ред.), который повлиял на войну на Украине: Россия почувствовала, что она может это делать - использовать военные силы на чужой территории, вмешиваться в управление другими странами", - сказал К.Волкер, отметив, что Запад должен изменить этот урок для Москвы.
"Если Россия оккупирует украинскую территорию и аннексирует Крым, то мы должны говорить: "Нет, это не работает, вы не достигните успеха. Результатом будут санкции, изоляция со стороны США и Европейского Союза. Это повлияет на российские интересы. Вы просто не можете продолжать это делать". Затем, нам нужно найти решение, как Россия может прийти к миру и пониманию с независимой Украиной, решить конфликт", - заявил Волкер.