Ребенок провалился под землю из-за обрушения канализационного колодца

В субботу В Килинги-Нымме на углу улиц Вески и Самбла восьмилетняя девочка провалилась под землю. К счастью, ей помогли выбраться друзья. «Избегайте прогулок по перекопанной земле, поскольку есть опасность провалиться», - предупреждает житель улицы Самбла, ребенок которого был одним из тех, кто помогал провалившейся под землю девочке.

После опубликованной в Pärnu Postimees статьи другой местный житель обратился в редакцию и заявил, что в Килинги-Нымме творится кавардак: «В связи с проходящими во всем городе работами видно безалаберное отношение. Кучи щебня разложены посреди улицы, которая открыта для движения автомобилей. Заполненные, но не уплотненные ямы провалились, что очень опасно для машин. Дорожные знаки, указатели и ограждения днем с огнем не сыщешь».

Руководитель проектов заказчика работ OÜ Saarde Kommunaal Рауль Алтнурме заверил, что ситуация не так ужасна и в целом работой они довольны. Прискорбный случай обусловлен обрушением старого канализационного колодца.

«Этот несчастный случай мог произойти рано или поздно, цель данного проекта заменить старые канализационные и водопроводные трубы новыми, чтобы подобные инциденты не повторились», - сказал Алтнурме.