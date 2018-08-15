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  • А судьи кто? Матч за суперкубок обслужит строптивый польский арбитр

А судьи кто? Матч за суперкубок обслужит строптивый польский арбитр

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Tänase finaalmängu kohtunik Szymon Marciniak vilistamas 2014 Tallinnas toimunud EMi valikmängu Eesti - Sloveenia.

ФОТО: Liis Treimann

Финал Суперкубка УЕФА обслужит польский арбитр Шимон Марциняк, для которого Таллинн стал тем местом, где началась карьера поляка на высшем международном уровне, передает Postimees.

Марциняк обслуживал матч между сборными Эстонии и Словении в отборочном цикле ЧЕ-2016, который поляку настолько удалэся, что уже той же осенью он провел три матча группового турнира Лиги чемпионов. В 2015 году Марциняк обслуживал финал ЧЕ для молодехных сборных и в 2016 году успешно работал на ЧЕ во Франции.

Марциняк обслуживал и финалы еврокубков, правда в качестве четвертого арбитра, работая на матче Суперкубка между "Реалом" и "Севильей", а также на финале Лиги Европы между "Атлетико" и "Марселем".

Однако ЧМ в России поляку не удался - за строптивость Марциняка после двух матчей отправили домой.

В матче Аргентины и Исландии (1:1) поляк несмотря на просьбы проигрнорировал подсказку видеоарбитра просмотреть эоизод в штрафной исландцев и не назначил пенальти в пользу Аргентины. Председатель судейского комитета ФИФА Пьерлуиджи Коллина без долгих разговоров попросил поляка собрать вещи и уехать восвояси.

УЕФА к поляку доверие не потеряло. Кроме того сегодня не будет и нелюбимой Марциняком системы видеорефери, зато на матче будет применена технология, которая позволит определить пересек мяч линию ворот или нет.

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