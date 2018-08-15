А судьи кто? Матч за суперкубок обслужит строптивый польский арбитр

Марциняк обслуживал матч между сборными Эстонии и Словении в отборочном цикле ЧЕ-2016, который поляку настолько удалэся, что уже той же осенью он провел три матча группового турнира Лиги чемпионов. В 2015 году Марциняк обслуживал финал ЧЕ для молодехных сборных и в 2016 году успешно работал на ЧЕ во Франции.

Марциняк обслуживал и финалы еврокубков, правда в качестве четвертого арбитра, работая на матче Суперкубка между "Реалом" и "Севильей", а также на финале Лиги Европы между "Атлетико" и "Марселем".

Однако ЧМ в России поляку не удался - за строптивость Марциняка после двух матчей отправили домой.

В матче Аргентины и Исландии (1:1) поляк несмотря на просьбы проигрнорировал подсказку видеоарбитра просмотреть эоизод в штрафной исландцев и не назначил пенальти в пользу Аргентины. Председатель судейского комитета ФИФА Пьерлуиджи Коллина без долгих разговоров попросил поляка собрать вещи и уехать восвояси.