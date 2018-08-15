СМИ: число погибших при обрушении моста в Генуе возросло до 35

"К сожалению, число погибших в результате трагедии в Генуе выросло до 35. Спасибо врачам, всем спасателям и волонтерам, которые сейчас находятся на месте", - написал он.

В свою очередь телеканал Rai News 24 уточняет, что 9 из 15 пострадавших, доставленных в больницы, находятся в тяжелом состоянии. По-прежнему около 10 человек считаются пропавшими без вести. Окончательное число погибших еще не определено и может возрасти. Среди погибших - трое детей, одному из которых восемь лет, другим по 12 и 13 лет, пишет Newsru.com.

В свою очередь, портал Reportage Online сообщает о 38 погибших, из которых 5 не опознаны, трое несовершеннолетние. 16 человек ранено, 12 из них находятся в тяжелом состоянии. Было эвакуировано 11 зданий, 440 человек были вынуждены покинуть свои дома.

Муниципалитет Генуи объявил двухдневный траур 15 и 16 августа в связи с трагедией. Как сообщает портал Comune di Genova , в эти дни будут приспущены флаги муниципалитета, Итальянской Республики и Европейского Союза в Палаццо Турси, на муниципальных зданиях, общественных зданиях и школах города. Также будут отменены все развлекательные мероприятия. "Муниципалитет, в соответствии с конституционным принципом свободы, предлагает гражданам, социальным, культурным и другим организациям Генуи выразить соболезнования семьям погибших", - говорится в сообщении.

Местные власти предполагают, что причиной обрушения 200-метрового пролета моста могло стать ослабление несущих конструкций. В сети микроблогов Twitter активно обсуждают фотографии полуторагодичной давности, на которых мост запечатлен в аварийном состоянии. На снимке отчетливо видны полуразрушенные бетонные ограждения по краям сооружения и торчащая арматура. В свою очередь Autostrade per l'Italia утверждала, что за состоянием виадука велось постоянное наблюдение.