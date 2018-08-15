Самые дешевые авиарейсы: из Таллинна в Стамбул за 120 евро!

Портал путешествий Postimees подготовил очередную подборку самых дешевых и интересных авиарейсов с сайтов trip.ee, reisiguru.ee и travelfree.info.
Туда-обратно из Таллинна в Краби начиная с 427 евро
Туда-обратно из Хельсинки на Майорку начиная со 116 евро
Туда-обратно из Риги в Непал начиная с 253 евро
Туда-обратно из Риги в Индонезию начиная с 419 евро
Туда-обратно из Таллинна в Бари начиная со 133 евро
Туда-обратно из Таллинна на Сицилию начиная со 135 евро
Туда-обратно из Таллинна в Колумбию начиная с 541 евро
Туда-обратно из Копенгагена на Фарерские острова начиная со 118 евро
Туда-обратно из Таллинна на Кипр (вместе с недельным проживанием в отеле) начиная с 299 евро
Туда-обратно из Таллинна в Жирону начиная со 127 евро
Туда-обратно из Таллинна в Париж начиная со 124 евро
Туда-обратно из Таллинна в Стамбул начиная со 120 евро