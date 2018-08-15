Ср, 15.08.2018
"Мне нравится, когда на трибуне эстонский и российский флаги висят рядом" Иван Макаров
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Здоровье
Барбос
Ваш дом
Прогноз

Самые дешевые авиарейсы: из Таллинна в Стамбул за 120 евро!

Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Турецкий базар.

ФОТО: PhanterMedia/Scanpix

Портал путешествий Postimees подготовил очередную подборку самых дешевых и интересных авиарейсов с сайтов trip.ee, reisiguru.ee и travelfree.info.

Туда-обратно из Таллинна в Краби начиная с 427 евро

Туда-обратно из Хельсинки на Майорку начиная со 116 евро

Туда-обратно из Риги в Непал начиная с 253 евро

Туда-обратно из Риги в Индонезию начиная с 419 евро

Туда-обратно из Таллинна в Бари начиная со 133 евро

Туда-обратно из Таллинна на Сицилию начиная со 135 евро

Туда-обратно из Таллинна в Колумбию начиная с 541 евро

Туда-обратно из Копенгагена на Фарерские острова начиная со 118 евро

Туда-обратно из Таллинна на Кипр (вместе с недельным проживанием в отеле) начиная с 299 евро

Туда-обратно из Таллинна в Жирону начиная со 127 евро

Туда-обратно из Таллинна в Париж начиная со 124 евро

Туда-обратно из Таллинна в Стамбул начиная со 120 евро

Читать также

Актуально

НАВЕРХ